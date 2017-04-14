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Юрий Калитвинцев: с удовольствием продолжил бы работу в "Динамо"

Главный тренер московского "Динамо" Юрий Калитвинцев сообщил, что не против продолжить работу в клубе в следующем сезоне. Напомним, бело-голубые вышли из ФНЛ в премьер-лигу.

"С большим удовольствием продолжил бы сотрудничество с московским "Динамо". То, что мы начали, надо продолжить – и на более высоком уровне.

Но в этом вопросе не все зависит от меня", – цитирует Калитвинцева "СЭ".
Теги: Динамо Калитвинцев
Сегодня, 11:09
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