Хавьер Маскерано готов сыграть в матче с "Ювентусом"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано готов сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса", сообщает официальный сайт каталонцев.



Аргентинец восстановился от травмы и вернулся в общую группу.