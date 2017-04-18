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Хавьер Маскерано готов сыграть в матче с "Ювентусом"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано готов сыграть в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса", сообщает официальный сайт каталонцев.

Аргентинец восстановился от травмы и вернулся в общую группу.
Теги: Маскерано Барселона Ювентус
Сегодня, 19:07
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