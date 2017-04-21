Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Марио Фернандес: с "Уфой" нам будет очень тяжело

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего поединка против "Уфы" в рамках 24-го тура премьер-лиги.

"Нас ожидает очень непростой поединок. "Уфа" идёт в верхней части таблицы, и особенно непросто играть у них дома.

Они, как и мы, мало пропускают, хорошо действуют в обороне и отборе мяча. Так что нам будет очень тяжело", - приводит слова Фернандеса пресс-служба ЦСКА.
Теги: Фернандес ЦСКА Уфа
Сегодня, 10:34
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 10:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи, парни!
Очень нужна победа.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.