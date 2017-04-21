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Испанские СМИ подозревают, что жеребьевка Лиги чемпионов была нечестной
Испанское издание As заподозрило, что итоги жеребьевки полуфинальной стадии Лиги чемпионов могли быть спланированы.
По результатам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Ньоне, в полуфиналах турнира между собой сыграют мадридские "Реал" и "Атлетико", а также туринский "Ювентус" с "Монако".
Издание обратило внимание, что знаменитый валлийский экс-футболист Иан Раш первым же движением руки достал пластмассовый шарик, где оказался "Реал", и практические не притронулся к другим шарам. Следом Раш, также практически не передвигая другие шары, вытянул шар, в котором находился "Атлетико".
Издание в статье задается вопросом, были ли нагреты шары для жеребьевки, чтобы свести нужные команды в полуфиналах Лиги чемпионов.
Р-Спорт
По результатам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Ньоне, в полуфиналах турнира между собой сыграют мадридские "Реал" и "Атлетико", а также туринский "Ювентус" с "Монако".
Издание обратило внимание, что знаменитый валлийский экс-футболист Иан Раш первым же движением руки достал пластмассовый шарик, где оказался "Реал", и практические не притронулся к другим шарам. Следом Раш, также практически не передвигая другие шары, вытянул шар, в котором находился "Атлетико".
Издание в статье задается вопросом, были ли нагреты шары для жеребьевки, чтобы свести нужные команды в полуфиналах Лиги чемпионов.
Р-Спорт
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