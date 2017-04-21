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Испанские СМИ подозревают, что жеребьевка Лиги чемпионов была нечестной

Испанское издание As заподозрило, что итоги жеребьевки полуфинальной стадии Лиги чемпионов могли быть спланированы.

По результатам жеребьевки, которая прошла в пятницу в Ньоне, в полуфиналах турнира между собой сыграют мадридские "Реал" и "Атлетико", а также туринский "Ювентус" с "Монако".

Издание обратило внимание, что знаменитый валлийский экс-футболист Иан Раш первым же движением руки достал пластмассовый шарик, где оказался "Реал", и практические не притронулся к другим шарам. Следом Раш, также практически не передвигая другие шары, вытянул шар, в котором находился "Атлетико".

Издание в статье задается вопросом, были ли нагреты шары для жеребьевки, чтобы свести нужные команды в полуфиналах Лиги чемпионов.

Р-Спорт
Сегодня, 15:19
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№3 Написал: Hitman (Сегодня, 15:27) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
зенит в этом году не играл в ЛЧ,поэтому шарики не заряжались,мало того что испанцы на поле ноют,так теперь про заряженные шарики плачут,после судейства с Баварией это справедливый жребий
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 15:23) #
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Болеет за:
«Зенит»
Иан Раш всегда так жеребьевит...
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: BAFOMET Везде (Сегодня, 15:21) #
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  •  (1)

Он два раза коснулся один и тот же шар дабы проверить тот ли .... дав но уже привыкли к нечестному особенно в отношении голубого и его клуба. То что они сделали с Баварией , лишь тому подтверждение.
Регистрация: 17.06.2016
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