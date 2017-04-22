Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 23 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сердар Таски: болельщикам было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА

Защитник "Спартака" Сердар Таски высказался по поводу возможного чемпионства красно-белых.

"Для нас, скорее, важно сохранять концентрацию и не думать, что мы уже чемпионы. Впереди еще семь матчей, каждый из них надо рассматривать как финал и решать задачу шаг за шагом.

Сначала "Ростов", потом "Урал", затем ЦСКА. Не стоит расслабляться из-за преимущества в 10 очков.

Конечно, болельщикам было бы приятно отпраздновать чемпионство на стадионе ЦСКА, я же скажу, что чем раньше мы гарантируем себе золото, тем лучше", - цитирует Таски ТАСС.
Теги: Таски Спартак
Сегодня, 10:58
Напечатать
5
(2)
№5 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:47) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Епало завалите своё


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№4 Написал: Седой Россия (Сегодня, 11:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
На стадионе ЦСКА вас деклассируют, чемпионами в этом году станете, но дерби не выиграете


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:21) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Таски понимает, что подавляющему большинству недоболельщиков спартака приятнее не сама победа, а поднасрать соседу.
Регистрация: 13.08.2015
№2 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 11:19) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Spartacus1971
Лучше на своём поле.

+
Регистрация: 30.07.2014
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 11:16) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Лучше на своём поле.
Регистрация: 12.02.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.