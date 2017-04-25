Григорий Иванов: не секрет, что некоторые судьи проходят в элиту по блату

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что часть судей работают в премьер-лиге "по блату", а молодым арбитрам трудно пробиться в элиту."С судей надо строже спрашивать и искать более молодых. Есть хорошие, которые сейчас работают на матчах молодежных составов. Но пробиться в элиту им очень сложно. Они там столько сдают экзаменов.Немного ошибся — сразу отчисляют. Попадают какие-то блатные судьи. Ведь не секрет, что некоторые судьи проходят в элиту по блату, а не по своей работе", — сказал Иванов в эфире программы "Футбол России".