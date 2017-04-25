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Григорий Иванов: не секрет, что некоторые судьи проходят в элиту по блату

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что часть судей работают в премьер-лиге "по блату", а молодым арбитрам трудно пробиться в элиту.

"С судей надо строже спрашивать и искать более молодых. Есть хорошие, которые сейчас работают на матчах молодежных составов. Но пробиться в элиту им очень сложно. Они там столько сдают экзаменов.

Немного ошибся — сразу отчисляют. Попадают какие-то блатные судьи. Ведь не секрет, что некоторые судьи проходят в элиту по блату, а не по своей работе", — сказал Иванов в эфире программы "Футбол России".

Газета.ru
Теги: Урал
Сегодня, 10:12
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(3)
№1 Написал: Barmaley (Сегодня, 11:04) #
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На место Будагосского метит
Регистрация: 17.04.2017
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