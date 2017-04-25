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Виталий Мутко: впереди решающие матчи, и нужно ответственно подходить к выбору арбитров (6)
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Квинси Промес пообещал поработать над игрой в обороне (2)
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Вчера 21:06
Валерий Карпин: предложение от "Рубина"? Это неправда (8)
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Вчера 21:03
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Вчера 20:50
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Вчера 20:33
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11 персон 24-го тура. Еськов вне конкуренции? (8)
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Вчера 20:14
"Анжи" начал продавать билеты на матч с "Томью"
"Анжи" начал продавать билеты на матч с "Томью"
Вчера 20:07
В Волгограде запустят часы обратного отсчета до ЧМ-2018 (2)
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Георгий Черданцев: пусть Карасев судит хоть все топ-матчи (1)
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Геннадий Орлов: диванные комментаторы считают, что Еськов ошибся, но он судил правильно (110)
Геннадий Орлов: диванные комментаторы считают, что Еськов ошибся, но он судил правильно (110)
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Валерий Карпин: Орлов не выполнил рекомендаций. А вы всегда всё выполняете в этой жизни? (70)
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Тимофей Калачев не тренируется в общей группе "Ростова" (2)
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Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре (2)
Талисман "Амкара" и девушки из группы поддержки провели флэш-моб в торгово-развлекательном центре (2)
В Самаре прошла тренировка медиков, которые будут работать на ЧМ-2018
В Самаре на стадионе "Металлург" перед началом матча 24-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" - "Рубин" прошла тренировка медиков, которые будут обслуживать матчи ЧМ-2018.
"Во-первых, все мы любим свою работу, во-вторых - футбол, и, конечно, было бы неправильно упустить опыт работы на чемпионате мира. Приходится учиться новому, потому что условия работы на стадионе сильно отличаются от больничных. Мы много тренируемся, наши занятия посвящены не только медицинской подготовке, но и физической.
В теплое время года устраиваем пробежки по набережной, зимой - в залах. Когда мы вышли на стадион, все сразу поняли: чтобы несколько раз пройти вверх-вниз по трибуне, нужно быть очень выносливым", - цитирует врача-рентгенолога Яну Ануфриеву Welcome2018.
"Во-первых, все мы любим свою работу, во-вторых - футбол, и, конечно, было бы неправильно упустить опыт работы на чемпионате мира. Приходится учиться новому, потому что условия работы на стадионе сильно отличаются от больничных. Мы много тренируемся, наши занятия посвящены не только медицинской подготовке, но и физической.
В теплое время года устраиваем пробежки по набережной, зимой - в залах. Когда мы вышли на стадион, все сразу поняли: чтобы несколько раз пройти вверх-вниз по трибуне, нужно быть очень выносливым", - цитирует врача-рентгенолога Яну Ануфриеву Welcome2018.
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