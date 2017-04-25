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В Самаре прошла тренировка медиков, которые будут работать на ЧМ-2018

В Самаре на стадионе "Металлург" перед началом матча 24-го тура премьер-лиги "Крылья Советов" - "Рубин" прошла тренировка медиков, которые будут обслуживать матчи ЧМ-2018.

"Во-первых, все мы любим свою работу, во-вторых - футбол, и, конечно, было бы неправильно упустить опыт работы на чемпионате мира. Приходится учиться новому, потому что условия работы на стадионе сильно отличаются от больничных. Мы много тренируемся, наши занятия посвящены не только медицинской подготовке, но и физической.

В теплое время года устраиваем пробежки по набережной, зимой - в залах. Когда мы вышли на стадион, все сразу поняли: чтобы несколько раз пройти вверх-вниз по трибуне, нужно быть очень выносливым", - цитирует врача-рентгенолога Яну Ануфриеву Welcome2018.
Сегодня, 10:55
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