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Андрей Будогосский: оценка за игру "Оренбург" - "Зенит" у Вилкова положительная

Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал арбитраж на матчах 25-го тура премьер-лиги.

– Как прокомментируете ситуацию на 90+2-й минуте матча «Рубин» – «Терек» (0:1) в эпизоде единоборства Семенова с Жонатасом? Должен ли был Турбин назначить пенальти?

– Имею полную информацию от инспектора матча по этой ситуации, в которой ни он, ни арбитр справедливо не усмотрели какого-либо нарушения правил. Хотел бы пояснить, что эксперт, обнаруживший здесь неназначение одиннадцатиметрового удара, по-видимому, смотрел какую-то другую игру. Советовал бы проанализировать и комментарии официальных представителей принимающего клуба.

– Верно ли судья Вилков назначил пенальти в ворота «Оренбурга» в матче с «Зенитом»?

– Мое мнение – в этом эпизоде были основания для назначения одиннадцатиметрового. Оценка за эту игру у Вилкова положительная. Если будет такая необходимость, вопрос вынесут на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии.

– Как оцените работу бригады Карасева в матче ЦСКА – «Локомотив»?

– Как исключительно профессиональную. Не раз ловил себя на мысли – это действительно международный уровень работы и искренне горжусь, что у нас есть судьи такого уровня. И это не один Сергей Карасев, – цитирует Будогосского "СЭ".
Теги: Будогосский
Сегодня, 11:48
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9
(5)
№9 Написал: SVN (Сегодня, 13:26) #
  • -1
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online

пора в отставку Будогосскому!одни скандалы в судействе,С.Ивановы,Еськовы,В
илковы....кто следующий поможет Зениту победить,неужели и в Томске судьи помогут Зениту?почему красную карточку дают Глушакову в матче с Ростовом но не дают Хави Гарсии за удар локтем в голову игрока в матче с Оренбургом?!
Регистрация: 22.10.2016
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 12:50) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: KOZbIPb
сли Газпром заправляет то почему говно на первом месте у нас?

это говно московское говно этим все сказано ...
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 12:47) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: igor70
Ну если Газпром с Орловым оценили положительно значит наверное положительно!!! В России же Газпром всем футболом заправляет!!!

если Газпром заправляет то почему говно на первом месте у нас?
Регистрация: 22.08.2007
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 12:43) #
  • -2
  •  (2)

вилков враг спортога....отрадно...
Регистрация: 26.04.2017
№5 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:37) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Будогосский - второе огромное недоразумение российского футбола после Мутко.
По работе Вилкова.. что ж.. с Кадыровым трудно спорить: судьяпродажная.


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№4 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 12:30) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну кто бы сомневался,что Вилков прав???Он и в матче Ростов-Спартак накосячил и вчера придумал пендаль.Это палочка выручалочка для Зенита,так что бойтесь его остальные,он всех сметёт ради Зенита!
Регистрация: 2.04.2012
№3 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 12:29) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Динамо» М
одна банда


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за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№2 Написал: garford (Сегодня, 12:04) #
  • +4
  •  (12)

Будогосский опять поёт свою песню. Какие основания у этого чмыря вилкова были, ты вообще о чём поёшь, если только Мюллер по связи ему шепнул, мол ставь и ты будешь в шоколаде.
Регистрация: 5.07.2016
№1 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 12:02) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если Газпром с Орловым оценили положительно значит наверное положительно!!! В России же Газпром всем футболом заправляет!!!
Регистрация: 21.05.2011
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