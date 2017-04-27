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Олег Долматов: ЦСКА будет до последнего тура биться за чемпионство

Футболисты ЦСКА будут до последнего матча биться за золотые медали чемпионата России, в чемпионской гонке может произойти все что угодно, считает экс-наставник армейцев Олег Долматов.

"ЦСКА будет биться до конца в борьбе за золотые медали, до последнего матча. Все может быть, и мы это уже видели. В жизни всякое случается. Что касается матча с "Локомотивом", то армейцы просто великолепно сыграли! Смотришь такой матч, и время пролетает в один миг.

ЦСКА оставил "Локомотив" без шансов, кроме штрафных. У железнодорожников не было ни одного подхода голевого. ЦСКА прекрасно сыграл в обороне и замечательно в атаке. Четыре гола говорят сами за себя.

ЦСКА в первую очередь тактически переиграл соперника. В прошлом году были большие нарекания к нападению ЦСКА. Сейчас они прибавили в этом компоненте, Витиньо показывает прекрасную игру.

Если Дзагоев не сыграет со "Спартаком", это будет серьезной потерей для ЦСКА. Но армейцы смогут заменить его. Ранее им уже удавалось это сделать. Сомневаться в настрое ЦСКА в дерби не приходится. Если армейцы покажут ту же игру, что и с "Локомотивом", ту же надежность в обороне, надеюсь, они добьются положительного результата в матче со "Спартаком", - цитирует Долматова "Р-Спорт".
Теги: ЦСКА Долматов
Сегодня, 12:24
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(1)
№2 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 13:33) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Кто то в этом сомневался?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№1 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:57) #
  • 0
  •  (4)

Это как сыграют. )
Регистрация: 6.10.2009
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