Андрей Гордеев: в перерыве поговорили по-мужски, и игра изменилась в лучшую сторону

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Андрей Гордеев прокомментировал матч 34-го тура Футбольной национальной лиги со "Спартаком-Нальчик" ( 0:0).



"К сожалению, первый тайм у нас не получился - мы настраивались на совсем другой, более агрессивный футбол. Потом немного вработались, в перерыве в раздевалке поговорили по-мужски, и игра изменилась в лучшую сторону. К сожалению, не смогли реализовать созданные моменты, и осталось чувство неудовлетворения от этого матча, который, конечно же, надо было выигрывать. Тем не менее сказал ребятам, что в каждой оставшейся игре мы можем выиграть и в следующем матче будем настраиваться только на победу.



Моменты мы создаем, и иногда удаётся их реализовать, а иногда нет. В целом мы стали больше контролировать мяч, появилось больше взаимопонимания, но нет самого главного — голов. А без голов не бывает побед. Ребята тоже это прекрасно понимают, но пока не получается", - цитирует Гордеева официальный сайт "СКА-Хабаровска".