Марио Гомес: "Бавария" играла на кураже, а мы сдались

Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (0:6) в рамках 31-го тура чемпионата Германии.



"Они играли на кураже, а мы сдались. Таков футбол, жизнь продолжается", - цитирует Гомеса официальный сайт мюнхенцев.