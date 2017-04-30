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Марио Гомес: "Бавария" играла на кураже, а мы сдались

Нападающий "Вольфсбурга" Марио Гомес прокомментировал поражение своей команды в матче против "Баварии" (0:6) в рамках 31-го тура чемпионата Германии.

"Они играли на кураже, а мы сдались. Таков футбол, жизнь продолжается", - цитирует Гомеса официальный сайт мюнхенцев.
Теги: Вольфсбург Бавария
Сегодня, 09:48
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