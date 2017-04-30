Агент Марко Верратти опроверг встречу с "Барселоной"

Агент полузащитника "ПСЖ Марко Верратти Донато Ди Кампли заявил, что не разговаривал с руководством "Барселоны" на матче Лиги чемпионов с "Ювентусом".



"Это неправда, что я встречался с представителями "Барселоны". Я просто посетил матч Лиги чемпионов. Также я собираюсь посетить и матч "Монако" с "Ювентусом", - цитирует агента испанское издание Sport.