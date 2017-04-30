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Агент Марко Верратти опроверг встречу с "Барселоной"

Агент полузащитника "ПСЖ Марко Верратти Донато Ди Кампли заявил, что не разговаривал с руководством "Барселоны" на матче Лиги чемпионов с "Ювентусом".

"Это неправда, что я встречался с представителями "Барселоны". Я просто посетил матч Лиги чемпионов. Также я собираюсь посетить и матч "Монако" с "Ювентусом", - цитирует агента испанское издание Sport.
Теги: Верратти ПСЖ Барселона
Вчера, 23:10
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