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"СКА-Хабаровск" объявил о расторжении контракта с Андреем Гордеевым

"СКА-Хабаровск" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Андреем Гордеевым по соглашению сторон.

"30 апреля попечительским советом ФК "СКА-Хабаровск" было принято решение о прекращении трудовых отношений с тренерским штабом команды в лице главного тренера Гордеева Андрея Львовича, его помощников – старшего тренера Ковардаева Николая Николаевича и тренера Лукошкина Дмитрия Александровича. Соглашение о сотрудничестве расторгнуто по взаимному согласию сторон.

ФК "СКА-Хабаровск" благодарит Андрея Гордеева и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в продолжении дальнейшей карьеры", - говорится на официальном сайте хабаровчан.
Теги: Гордеев СКА-Хабаровск
Сегодня, 10:30
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3
(1)
№3 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 11:33) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: dreamcatcher
Я бы не сказал. Он практический вывел в РФПЛ ихний СКА. Посмотри талицу. Он раньше в подвалах обитал. Скорее всего разногласия из-за изменившихся условий и требований. И что теперь будет с этим клубом не ясно. Обратно в подвал?

Команду поднял Григорян (на 3 место) и запас от 4 места был приличный, а вот Гордеев растерял все преимущество. С другой стороны, очевидно, что руководство края не хотят выходить в высшую лигу.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№2 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 10:55) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: ПавКо
видимо, уровня и стабильности не хватает Гордееву...уже и на уровне фнл никак... confused

Я бы не сказал. Он практический вывел в РФПЛ ихний СКА. Посмотри талицу. Он раньше в подвалах обитал. Скорее всего разногласия из-за изменившихся условий и требований. И что теперь будет с этим клубом не ясно. Обратно в подвал?
Регистрация: 28.05.2014
№1 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 10:37) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
видимо, уровня и стабильности не хватает Гордееву...уже и на уровне фнл никак... confused


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
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Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010
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