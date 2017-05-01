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Виталий Мутко: Безбородов доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня

Арбитр Владислав Безбородов своей работой на московском дерби между ЦСКА и "Спартаком" доказал, что российские судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня, заявил президент РФС Виталий Мутко.

"Безбородов - арбитр высокого класса, входит в элиту судейства. Он еще раз доказал, что наши судьи могут обслуживать матчи самого высокого уровня. Подготовка арбитров - большая работа, которой нужно заниматься.

Посмотрел матч ЦСКА и "Спартака". Получилось настоящее дерби. Играли две равные команды. Армейцы в начале матча доминировали, но потом "Спартак" перехватил инициативу. В целом матч получился - команды показали футбол высокого уровня", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко Безбородов
Сегодня, 12:30
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№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:32) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Ой не писти, Мутко. Просто вчера играли 2 мужские команды без подлостей слёз и провокаций. играли зло, но честно, без подлючек и до конца. Не валялись, не били локтями по затылкам, не валились, как снопы от ветра и не выпрашивали левые пенали


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Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну давайте теперь за один матч повесим нимбы над головами судей.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Настоящий Руководитель
Регистрация: 17.05.2015
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