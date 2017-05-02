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Кевин Кураньи: Кокорину, Смолову и Дзагоеву пришло вести сборную России за собой

Экс-форвард московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи считает, что футболистам сборной России Александру Кокорину, Федору Смолову и Алану Дзагоеву пора переходить из ранга "подающих надежды".

"Когда я играл в России, эти трое всегда воспринимались как талантливая молодежь. Мне кажется, парням уже хватит ходить в подающих надежды. Пришло время брать ответственность на себя и вести команду за собой. Кубок конфедераций – это шанс для них стать лидерами сборной и набраться опыта, чтобы показать достойный результат на чемпионате мира.

Все трое, считаю, способны показать себя. У Кокорина не самый простой сезон в "Зените", но это вовсе не значит, что он не сумеет проявить себя в сборной.

Шансы сборной России? Черчесов принял сборную не в самый простой для нее период. Ему пришлось сделать много перестановок. По сути, команда проходит этап становления, так же как Германия в 2005-м. Если удастся подтянуть талантливых ребят, сохранив при этом баланс между опытными игроками и молодыми, то, возможно, России тоже удастся занять третье место, как и нам 12 лет назад.

Но не стоит давить на парней, пусть просто покажут хороший футбол и почувствуют атмосферу турнира, чтобы через год предстать по-настоящему боеспособной командой", - передает слова Кураньи официальный сайт ФИФА.
Теги: Кураньи Сборная России
Сегодня, 14:54
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№7 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Про таких говорят: "сташно далеки они от народа..."
Не следит за нашим футболом, видимо.


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№6 Написал: oksva Спб (Сегодня, 15:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дальше из интервью .
- Когда я последний раз видел игру Кокорина ?
- наверное , лет пять назад , а что , он не стал играть лучше ? Разве , он не лучший игрок ЧР ? А кстати , он ещё проводится ?

Лично я , возмущён неупоминанием Дзюбы . Вот кто нас поведёт .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 15:35) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кокорину? laughing
Пусть дальше бомжей ведет за собой по кабакам невского проспекта
Регистрация: 22.09.2007
№4 Написал: Sergeevich (Сегодня, 15:28) #
  • +4
  •  (6)

Кокорину??? sweat_smile

Наша сборная обречена...
Регистрация: 26.09.2015
№3 Написал: fd65 (Сегодня, 15:11) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин только в ночной клуб привести может.....
Регистрация: 3.12.2016
№2 Написал: Батька (Сегодня, 15:06) #
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  •  (7)

не надо уже поводили сборную в 14 году =))) лучше пусть Дзюба стоит в штрафной и голову под навесы Комбарова и Самедова подставляет =))
Регистрация: 9.09.2016
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:00) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кокорину??? joy


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Чемпион России - 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Обладатель Кубка России - 1994, 1998, 2003
Регистрация: 2.02.2017
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