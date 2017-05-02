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Кевин Кураньи: Кокорину, Смолову и Дзагоеву пришло вести сборную России за собой
Экс-форвард московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи считает, что футболистам сборной России Александру Кокорину, Федору Смолову и Алану Дзагоеву пора переходить из ранга "подающих надежды".
"Когда я играл в России, эти трое всегда воспринимались как талантливая молодежь. Мне кажется, парням уже хватит ходить в подающих надежды. Пришло время брать ответственность на себя и вести команду за собой. Кубок конфедераций – это шанс для них стать лидерами сборной и набраться опыта, чтобы показать достойный результат на чемпионате мира.
Все трое, считаю, способны показать себя. У Кокорина не самый простой сезон в "Зените", но это вовсе не значит, что он не сумеет проявить себя в сборной.
Шансы сборной России? Черчесов принял сборную не в самый простой для нее период. Ему пришлось сделать много перестановок. По сути, команда проходит этап становления, так же как Германия в 2005-м. Если удастся подтянуть талантливых ребят, сохранив при этом баланс между опытными игроками и молодыми, то, возможно, России тоже удастся занять третье место, как и нам 12 лет назад.
Но не стоит давить на парней, пусть просто покажут хороший футбол и почувствуют атмосферу турнира, чтобы через год предстать по-настоящему боеспособной командой", - передает слова Кураньи официальный сайт ФИФА.
"Когда я играл в России, эти трое всегда воспринимались как талантливая молодежь. Мне кажется, парням уже хватит ходить в подающих надежды. Пришло время брать ответственность на себя и вести команду за собой. Кубок конфедераций – это шанс для них стать лидерами сборной и набраться опыта, чтобы показать достойный результат на чемпионате мира.
Все трое, считаю, способны показать себя. У Кокорина не самый простой сезон в "Зените", но это вовсе не значит, что он не сумеет проявить себя в сборной.
Шансы сборной России? Черчесов принял сборную не в самый простой для нее период. Ему пришлось сделать много перестановок. По сути, команда проходит этап становления, так же как Германия в 2005-м. Если удастся подтянуть талантливых ребят, сохранив при этом баланс между опытными игроками и молодыми, то, возможно, России тоже удастся занять третье место, как и нам 12 лет назад.
Но не стоит давить на парней, пусть просто покажут хороший футбол и почувствуют атмосферу турнира, чтобы через год предстать по-настоящему боеспособной командой", - передает слова Кураньи официальный сайт ФИФА.
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