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Эдгар Манучарян: "Локомотив" не заслужил победу (видео)

Полузащитник "Урала" Эдгар Манучарян высказал свое мнение о прошедшем кубковом матче.



Что спровоцировало стычку между игроками в конце встречи?

Драка -следствие игрового момента. Такое происходит. Я отталкивал Ари.

Все удаления были показаны заслуженно?

Думаю,все справедливые. Однако, это эмоции,без них невозможно представить футбол.

Как оцениваете результат?

- нам жаль, что мы уступили. Но не считаю, что соперник заслужил победу. Все таки в конце мы потеряли инициативу и пропустили гол. Нам стоило играть уверенней. Скорее всего, недостаток опыта сыграл свою роль.

Источник: www.rusfootball.info
Теги: Урал Локомотив
Сегодня, 00:11
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