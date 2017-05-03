Эдгар Манучарян: "Локомотив" не заслужил победу (видео)





Полузащитник "Урала" Эдгар Манучарян высказал свое мнение о прошедшем кубковом матче.Драка -следствие игрового момента. Такое происходит. Я отталкивал Ари.Думаю,все справедливые. Однако, это эмоции,без них невозможно представить футбол.- нам жаль, что мы уступили. Но не считаю, что соперник заслужил победу. Все таки в конце мы потеряли инициативу и пропустили гол. Нам стоило играть уверенней. Скорее всего, недостаток опыта сыграл свою роль.Источник: