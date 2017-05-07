Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 26 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Халка обвинили в нападении на тренера соперника и ненависти к китайскому народу

Нападающего «Шанхай Теллэйс» Халка обвинили в нападении на тренера команды-соперницы в связи с «ненавистным отношением к китайскому народу», сообщает Sports.ru со ссылкой на Times of India.

Сообщается, что бразильский футболист в перерыве субботнего матча против «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0) ударил помощника главного тренера «Гуйчжоу» Ю Минга.

«По ходу первого тайма были какие-то спорные моменты, тренеры соперника начали оскорблять нас, из-за чего у нас с ними началась перепалка.

Это продолжалось вплоть до перерыва, после чего Халк в коридоре оскорбил нашего тренера на английском. Мы начали с ним ругаться, в результате он ударил ассистента тренера Ю Минга и тот упал на пол.

Иностранные футболисты приезжают сюда, чтобы помочь нам в развитии футбола в Китае, но, как бы хорошо ты ни играл, ты не имеешь права ненавидеть китайский народ, не говоря уже о том, чтобы бить тренеров», – рассказал главный тренер «Гуйчжоу» Ли Бинг.

«Шанхай» позже выступил с опровержением этой информации:

«Заявления о том, что Халк ударил ассистента главного тренера «Гуйчжоу», не соответствуют действительности.

Высказывания Ли Бинга и Ю Минга неуместны и провоцируют враждебное отношение иностранных игроков и китайского народа друг к другу, а также негативно влияют на имидж нашего клуба», – говорится в заявлении «Шанхая».

Генеральный менеджер клуба также опроверг заявления тренеров «Гуйчжоу», отметив, что при просмотре записей камер видеонаблюдения ничего подобного замечено не было.

Главный тренер «Шанхая» Андре Виллаш-Боаш в свою очередь заявил, что он и Халк были первыми, кто пришел в раздевалку команды в перерыве матча.
Теги: Халк Шанхай Теллэйс
Сегодня, 16:23
Напечатать
28
(5)
№28 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:18) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: ramil
чемодан - вокзал - Питер

Зенит- Спартак 5-0.Оно вам надо?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№27 Написал: utekay Россия (Сегодня, 18:07) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
обезьяна и в Китае обезьяна

уточню: в Китае - обезьяны


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№26 Написал: rwspartach Россия (Сегодня, 17:56) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как-то даже не удивлён - у нас он тоже не отличался адекватным поведением на поле.
Регистрация: 1.12.2014
№25 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:50) #
  • 0
  •  (6)

решили замять халчью ненависть к китайскому народу
Регистрация: 7.12.2016
№24 Написал: ramil Россия (Сегодня, 17:47) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
чемодан - вокзал - Питер
Регистрация: 17.05.2016
№23 Написал: tuner (Сегодня, 17:44) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
В Китае могут обойтись без дисквалификации, заменить её ликвидацией, просто расстрелять. типа. под кайфом был. Юго-восток дело тонкое.
Регистрация: 29.08.2015
№22 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:30) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
Привык в Питере что все позволено вот и бесится с жиру макака !!!

Все свинодауны, не умеющие читать дальше заголовка отписались, или еще кто-то остался? За своими мартышками следите, идиоты...


--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№21 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 17:30) #
  • -2
  •  (6)

Повангуем возвращение Живанилды за 40 лямов? )))


--------------------
Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
№20 Написал: Батька (Сегодня, 17:28) #
  • -3
  •  (7)
online

Привык в Питере что все позволено вот и бесится с жиру макака !!!

P.s.бомжи сейчас как за мать родную будут заступаться, типа не было этого, я сам там был, видел, брат сказал и так далее )))
Регистрация: 9.09.2016
№19 Написал: Black Fox (Сегодня, 17:25) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Кто-нибудь потрудился прочитать дальше заголовка?

«Шанхай» позже выступил с опровержением этой информации:
«Заявления о том, что Халк ударил ассистента главного тренера «Гуйчжоу», не соответствуют действительности.



--------------------
"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
№18 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:22) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
обезьяна и в Китае обезьяна


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№17 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:18) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Jana Kazak
Халк и ненависть, не было за ним никогда такого.

А ты чего его отец родной или мать ?


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№16 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 17:17) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
испрочен душком Культурной столицы


--------------------
И. Молло -
"Мне нравится Дзюба,он - такой же, как я...."
Регистрация: 26.10.2016
№15 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 17:17) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Сибирячок
Да лопнет эта китайская премьер лига рано или поздно. Это надутый пузырь и судьба у него одна.


Какой ты ненавистник сибирячок,да какой ты на куй сибиряк,сибиряки люди не завистливые и зла ни кому не желающие..


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012
№14 Написал: Викторис (Сегодня, 17:06) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Да лопнет эта китайская премьер лига рано или поздно. Это надутый пузырь и судьба у него одна.

А разжигать ненависть недапустимо
Регистрация: 8.04.2017
№13 Написал: igor70 г.Москва (Сегодня, 17:03) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Похоже нельзя другим за культурный город играть!!!
Регистрация: 21.05.2011
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:46) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Да лопнет эта китайская премьер лига рано или поздно. Это надутый пузырь и судьба у него одна.


--------------------
Принципиально не общаюсь с болельщиками зенита.
#дайтелуческупоработать!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: ALI BABA Химки (Сегодня, 16:46) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо» М
со ссылкой на Times of India
Не знал,что в Индии интересуются футболом в Китае
Регистрация: 9.09.2013
№10 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Безотносительно того правда это или нет. Дал иностранец по физиономии китайцу - сразу оскорбил весь народ. Во как! А у нас так не оскорбляются, может поэтому всякие иностранцы граждан России по мордасам лупцуют?
Регистрация: 19.03.2017
№9 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:41) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Фу, какие не толерантные. У нас Халкуша толкал судей и ему все сходило с рук.


--------------------
a.D.t.S
Believe LOKO (is reaL)

Praise The Pope
Кубок России 16/17 у ФК Локомотив
Регистрация: 2.05.2014
№8 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 16:40) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Так он враг народа оказывается? Три года расстрела ему smile
Регистрация: 8.02.2011
№7 Написал: fd65 (Сегодня, 16:40) #
  • -3
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Сказывается воспитание болотных...
Регистрация: 3.12.2016
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 16:31) #
  • +4
  •  (4)
online

По-моему, в Китае не в футбол играют, а какие-то "бои гладиаторов с мячом" устраивают.
Чтобы Халк да ТАК??? flushed
Видать, довели китайцы бразильца.
До ручки.
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: vlees...... (Сегодня, 16:30) #
  • +3
  •  (23)
Болеет за:
«Спартак»
Привык играть за питерский политпроект где прощали за толчки судьей.
Регистрация: 27.04.2017
№4 Написал: нетрал (Сегодня, 16:27) #
  • +3
  •  (9)
online

восток дело тонкое ...они деньги конечно хорошие платят ,но и в тюрягу могут загнать за просто...оскорбил китайский народ и ву-аля!
Регистрация: 26.04.2017
№3 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 16:27) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
На расстрел ,там такие штуки не проходят.
Регистрация: 8.05.2016
№2 Написал: Jana Kazak (Сегодня, 16:26) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Ростов»
Халк и ненависть, не было за ним никогда такого.


--------------------
Ростов Чемпион!
Регистрация: 20.09.2015
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 16:26) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
..и где это он так хамить научился? Китай портит?
Регистрация: 6.09.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.