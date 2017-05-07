Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 26 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
17:13
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
Вадим Евсеев: не ожидал, что под моим руководством "Текстильщик" выиграет 6 матчей из 6-ти (2)
16:05
Показал козу быкам (4)
Показал козу быкам (4)
16:01
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
Роберт Евдокимов: исторически хорошо играем с "Краснодаром", я ещё как тренер "КамАЗа" их обыгрывал (2)
14:34
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
Игорь Колыванов: "Терек" – неудобный соперник для любого клуба, но "Зенит" приложит все усилия для победы
14:03
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
Сергей Шавло: своим уходом в раздевалку Каррера показал, что ему не все равно, как играла команда (1)
11:04
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Антонио Конте - журналистам: у нас есть еще один итальянский тренер, который выиграет титул. Это Массимо Каррера (15)
Халка обвинили в нападении на тренера соперника и ненависти к китайскому народу
Нападающего «Шанхай Теллэйс» Халка обвинили в нападении на тренера команды-соперницы в связи с «ненавистным отношением к китайскому народу», сообщает Sports.ru со ссылкой на Times of India.
Сообщается, что бразильский футболист в перерыве субботнего матча против «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0) ударил помощника главного тренера «Гуйчжоу» Ю Минга.
«По ходу первого тайма были какие-то спорные моменты, тренеры соперника начали оскорблять нас, из-за чего у нас с ними началась перепалка.
Это продолжалось вплоть до перерыва, после чего Халк в коридоре оскорбил нашего тренера на английском. Мы начали с ним ругаться, в результате он ударил ассистента тренера Ю Минга и тот упал на пол.
Иностранные футболисты приезжают сюда, чтобы помочь нам в развитии футбола в Китае, но, как бы хорошо ты ни играл, ты не имеешь права ненавидеть китайский народ, не говоря уже о том, чтобы бить тренеров», – рассказал главный тренер «Гуйчжоу» Ли Бинг.
«Шанхай» позже выступил с опровержением этой информации:
«Заявления о том, что Халк ударил ассистента главного тренера «Гуйчжоу», не соответствуют действительности.
Высказывания Ли Бинга и Ю Минга неуместны и провоцируют враждебное отношение иностранных игроков и китайского народа друг к другу, а также негативно влияют на имидж нашего клуба», – говорится в заявлении «Шанхая».
Генеральный менеджер клуба также опроверг заявления тренеров «Гуйчжоу», отметив, что при просмотре записей камер видеонаблюдения ничего подобного замечено не было.
Главный тренер «Шанхая» Андре Виллаш-Боаш в свою очередь заявил, что он и Халк были первыми, кто пришел в раздевалку команды в перерыве матча.
Сообщается, что бразильский футболист в перерыве субботнего матча против «Гуйчжоу Чжичэн» (3:0) ударил помощника главного тренера «Гуйчжоу» Ю Минга.
«По ходу первого тайма были какие-то спорные моменты, тренеры соперника начали оскорблять нас, из-за чего у нас с ними началась перепалка.
Это продолжалось вплоть до перерыва, после чего Халк в коридоре оскорбил нашего тренера на английском. Мы начали с ним ругаться, в результате он ударил ассистента тренера Ю Минга и тот упал на пол.
Иностранные футболисты приезжают сюда, чтобы помочь нам в развитии футбола в Китае, но, как бы хорошо ты ни играл, ты не имеешь права ненавидеть китайский народ, не говоря уже о том, чтобы бить тренеров», – рассказал главный тренер «Гуйчжоу» Ли Бинг.
«Шанхай» позже выступил с опровержением этой информации:
«Заявления о том, что Халк ударил ассистента главного тренера «Гуйчжоу», не соответствуют действительности.
Высказывания Ли Бинга и Ю Минга неуместны и провоцируют враждебное отношение иностранных игроков и китайского народа друг к другу, а также негативно влияют на имидж нашего клуба», – говорится в заявлении «Шанхая».
Генеральный менеджер клуба также опроверг заявления тренеров «Гуйчжоу», отметив, что при просмотре записей камер видеонаблюдения ничего подобного замечено не было.
Главный тренер «Шанхая» Андре Виллаш-Боаш в свою очередь заявил, что он и Халк были первыми, кто пришел в раздевалку команды в перерыве матча.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.