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Рашид Рахимов: за "Спартак" очень приятно

Главный тренер "Терека" Рашид Рахимов заявил, что ему приятно чемпионство московского "Спартака" в нынешнем сезоне.

"За "Спартак" очень приятно, сколько лет они уже не выигрывали. Думаю, спартаковские болельщики сегодня будут пить не только за День Победы, а половина из них завтра встать не сможет. Я пить не буду, но говорят, что бывших спартаковцев не бывает", - сказал Рахимов ТАСС.
Теги: Рахимов Терек Спартак
Сегодня, 01:52
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№4 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 02:00) #
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Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Вам огромное! Спасибо за сегодняшний праздник!! Думал отложим гуляния на Амкар))

Спартачей вывших нет!( кроме шлюбы конечно)
Хочу сказать огромное спасибо всем бывшим Спартачам кто в этомгоду приложил все силы для своего Спартака ( который навечно в их сердцах) Спасибо парни! Вы лучшие! Вы все чемпионы!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№3 Написал: Асергеич (Сегодня, 01:57) #
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Спасибо Рашид за поздравление.
Регистрация: 19.03.2017
№2 Написал: dimon1104 Мурманск (Сегодня, 01:56) #
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Болеет за:
«Спартак»
Бывших - нет, кроме д.....ы.... он гандон, цкг - гандон, но а Наш Спартак снова Чемпион, снова Чемпион!!!


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Не сдирайте маски с людей! Вдруг это намордники.
Регистрация: 5.03.2006
№1 Написал: скальп (Сегодня, 01:56) #
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Спасибо Вам,Мужики!Рахимова отдельно с Чемпионством!
Регистрация: 24.12.2016
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