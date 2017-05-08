Алекс Сандро: против "Монако" нам нужно сыграть лучше, чем в дерби

Защитник "Ювентуса" Алекс Сандро поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с "Монако".



"Против "Монако" нам нужно сыграть лучше, чем мы это сделали в дерби. Нужно играть на победу. Нельзя думать о ничьей, которой будет достаточно для выхода в финал. Мы полностью сосредоточены на предстоящем матче. Мы можем выиграть все турниры. Для этого мы много работаем. Я очень рад, что играю за этот клуб и тренируюсь под руководством Аллегри. Чем больше я играю здесь, тем становлюсь сильнее. Игуаин? Это потрясающий игрок. Каждый раз, когда он получает мяч, дело может завершиться голом", - цитирует Сандро Sky Italia.