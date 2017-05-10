Массимилиано Аллегри: надеемся выиграть финал ради Буффона и наших болельщиков

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов. В ответном полуфинальном матче был побежден "Монако" (2:0, 2:1)."Нужно отдать должное "Монако", который показал качественный футбол в обоих матчах. Эти талантливые ребята заслуживают лестных слов.Будем надеяться, что в этот раз нам удастся выиграть финальный матч ради Буффона и наших болельщиков. Выйти в финал во второй раз за три года – это непростая задача, и нужно поздравить игроков "Ювентуса", - заявил Аллегри.