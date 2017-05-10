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"Сокол" разгромно уступил "Динамо"

В матче 36-го тура ФНЛ "Динамо" разгромило "Сокол".

ФНЛ

36 тур

"Сокол" - "Динамо" М 0:3

Голы: Панченко, 71, Ташаев, 75, Панченко, 90+2

"Сокол": Фёдоров, Васянович, Климов (Пасько, 30), Магадиев, Ходырев (Хрущёв, 77), Семёнов, Мануковский (Шпитальный, 88), Романенко, Паштов (Дудолев, 72), Платика, Галыш

"Динамо" М: Лещук, Морозов, Хольмен, Калугин, Соснин (Кузьмин, 61), Сапета, Катрич (Темников, 70), Ташаев, Погребняк (Бечирай, 60), Панченко, Терехов
Теги: Сокол Динамо
Сегодня, 20:01
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