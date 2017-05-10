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Майкл Кэррик: я горю желанием пробиться в финал Лиги Европы и попытаться выиграть этот трофей

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик рассказал о большом желании победить в нынешнем сезоне Лиги Европы.

"Лично я горю желанием пробиться в финал и попытаться выиграть этот трофей. В конечном счете только это и имеет значение. В каком бы турнире ты ни принимал участие, нацеливаешься только на победу. Особенно с таким клубом и таким коллективом. Сейчас нам выпала прекрасная возможность. Мы уважаем команды, продолжающие борьбу. Будет непросто, и мы не считаем, что успех сам придет к нам в руки, но наша цель - победить. Ничто иное не имеет значения. Моуринью - победитель. Он побеждал везде, где работал, и это уже исчерпывающая характеристика. Благодаря своей успешности он определенно пользуется уважением со стороны футболистов и всех футбольных людей. На него надо смотреть и учиться. Он один из нас, мы все стремимся к победам и хотим завоевывать трофеи", - цитирует Кэррика официальный сайт УЕФА.
Теги: Кэррик Манчестер Юнайтед
Вчера, 22:51
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