Сильвио Берлускони: остаюсь самым большим фанатом "Милана" и очень скучаю по нему

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони рассказал, почему решил продать клуб китайским миллиардерам.



"Многие закрывают свой бизнес и продают его иностранцам. Почему именно им? Среди итальянцев больше нет заслуживающих доверия бизнесменов. Нефтяные деньги сильно изменили футбол. Однако я остаюсь самым большим фанатом "Милана" и очень скучаю по нему", - цитирует Берлускони Football Italia.