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Сильвио Берлускони: остаюсь самым большим фанатом "Милана" и очень скучаю по нему

Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони рассказал, почему решил продать клуб китайским миллиардерам.

"Многие закрывают свой бизнес и продают его иностранцам. Почему именно им? Среди итальянцев больше нет заслуживающих доверия бизнесменов. Нефтяные деньги сильно изменили футбол. Однако я остаюсь самым большим фанатом "Милана" и очень скучаю по нему", - цитирует Берлускони Football Italia.
Теги: Берлускони Милан
Сегодня, 23:13
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№1 Написал: grisha (Сегодня, 23:27) #
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Из камеры что ли вью даёт этот дружок Путина, у него же срок
Регистрация: 19.04.2017
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