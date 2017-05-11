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Сильвио Берлускони: остаюсь самым большим фанатом "Милана" и очень скучаю по нему
Бывший владелец "Милана" Сильвио Берлускони рассказал, почему решил продать клуб китайским миллиардерам.
"Многие закрывают свой бизнес и продают его иностранцам. Почему именно им? Среди итальянцев больше нет заслуживающих доверия бизнесменов. Нефтяные деньги сильно изменили футбол. Однако я остаюсь самым большим фанатом "Милана" и очень скучаю по нему", - цитирует Берлускони Football Italia.
"Многие закрывают свой бизнес и продают его иностранцам. Почему именно им? Среди итальянцев больше нет заслуживающих доверия бизнесменов. Нефтяные деньги сильно изменили футбол. Однако я остаюсь самым большим фанатом "Милана" и очень скучаю по нему", - цитирует Берлускони Football Italia.
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