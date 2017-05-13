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Роналдинью: надеюсь, сборная России на Кубке конфедераций проявит себя должным образом

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо принял участие в открытии парка Кубка Конфедераций в Казани.

"Шансы на победу есть у всех команд. Надеюсь, что сборная России проявит себя должным образом. У нее есть шанс успешно выступить на этом турнире.

Казань – очень красивый город, с огромной историей. А еще здесь красивые женщины. Марио Фернандеса я, конечно, знаю. Он отличный игрок. Ему очень повезло, что его позвали играть за сборную России. Желаю ему удачи и побед.

Меня часто спрашивают, продолжу ли я карьеру, но я уже слишком старый. Сосредоточусь на роли посла. В Казани мне очень понравилось. Может быть, проведу здесь благотворительный матч когда-нибудь", - цитирует Роналдиньо "Р-Спорт".
Теги: Роналдиньо Сборная России
Сегодня, 14:59
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Города у нас красивые..люди хорошие..

вот сборная, скорее сбродная...
Регистрация: 6.09.2013
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