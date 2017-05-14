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Валерий Петраков: "Томь" - это не пионерский отряд под моим управлением
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков после матча 28-го тура чемпионата России против "Терека" в эфире телеканала "Наш футбол" отметил, что команде не хватало эмоций и нападающего в минувшей встрече.
"Сегодня нам не хватило эмоций. Нам тяжело играть без нападающего, мы не цеплялись за мяч и не лучшим образом выходили из обороны.
Я бы хотел сказать о другом: комментаторы недавно назвали "Томь" пионерским отрядом под моим руководством. Нужно уметь разбираться в футболе. То, как выглядела команда в марте и сейчас, – это две большие разницы. Разбирающемуся в футболе человеку это понятно. Нужно адекватно относиться к команде и достойно себя вести, а не освещать свои мысли и домыслы на всю страну. Обращаю на это внимание Погорелова и Савина", - сказал Петраков.
"Сегодня нам не хватило эмоций. Нам тяжело играть без нападающего, мы не цеплялись за мяч и не лучшим образом выходили из обороны.
Я бы хотел сказать о другом: комментаторы недавно назвали "Томь" пионерским отрядом под моим руководством. Нужно уметь разбираться в футболе. То, как выглядела команда в марте и сейчас, – это две большие разницы. Разбирающемуся в футболе человеку это понятно. Нужно адекватно относиться к команде и достойно себя вести, а не освещать свои мысли и домыслы на всю страну. Обращаю на это внимание Погорелова и Савина", - сказал Петраков.
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