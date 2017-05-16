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Президент "Урала": в игре с "Локомотивом" никакого продолжения драки не ждите

Президент "Урала" Григорий Иванов считает, что в матче 29-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" не произойдет драки, как во время финала Кубка России.

– Это эмоции, которые парни выплеснули на поле. Мы уже забыли обо всем и собираемся играть в футбол. Этот матч важен для обеих команд, каждый будет играть на победу. Не надо искать никакой подоплеки в предстоящей встрече. Да, подрались недавно, но никакого продолжения в Екатеринбурге не ждите. Ничего подобного не будет!

– У футболистов точно мыслей о мести нет?

– Все пройдет тихо и спокойно. Все нормально, – цитирует Иванова "СЭ".
Теги: Урал
Сегодня, 08:59
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