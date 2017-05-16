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Евгений Муравьев: при нынешней ситуации "Динамо" вписаться в десятку будет хорошо

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о задачах клуба на предстоящий сезон премьер-лиги.

"Бюджет для клуба премьер-лиги у нас достаточно большой. Но надо понимать, что он обременен контрактными обязательствами, которые надо выполнять. Поэтому, с одной стороны с таким бюджетом в другой команде я бы говорил, что мы должны бороться за пятерку сильнейших.

С другой, при нашей ситуации вписаться в десятку будет хорошо, а затем немного укрепиться, и в сезоне - 2018/19 бороться за еврозону", - цитирует Муравьева ТАСС.
Теги: Динамо Муравьев
Сегодня, 09:45
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