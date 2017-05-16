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Александр Бубнов: "Спартак" объективно сильнее "Терека", даже рвущегося в еврокубки

Эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч 29-го тура премьер-лиги "Спартак" - "Терек".

"Спартак" в оптимальном сочетании на своём поле объективно сильнее "Терека". Каррера обозначил задачу – набрать максимально возможную сумму в 72 очка, и пусть мотивация рвущегося в еврокубки "Терека" ещё существеннее, поставлю на хозяев.

Противостояние получится упорным. Прогноз: 2:0", - передает слова Бубнова "Sportbox".
Теги: Бубнов Спартак Терек
Сегодня, 19:53
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№1 Написал: Приговор (Сегодня, 20:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
бубен запел по-другому, чем в начале ЧР, впрочем, как и все "эксперты", которым подаяние с таких вот "сенсаций" собирать
Регистрация: 5.05.2017
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