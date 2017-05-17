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Андрей Тихонов: не потратили ни копейки бюджетных денег, но сумели укрепиться

Главный тренер "Енисея" Андрей Тихонов поделился эмоциями от первого сезона на новой для себя должности.

"Между помощником и главным тренером разница огромная, появляется ответственность за решения и результат. Получаю от работы настоящее удовольствие. Творческий комфорт точно ощущаю, есть поддержка.

У нас в "Енисее" очень хорошие ребята, плохих не держим. Главная задача – объединить их и двигаться вперед планомерно, не перешагивая через ступени. Тяжелые времена способна пережить только та команда, которая объединена идеей и живет на одной волне. Важно, чтобы не только умели играть, но и удар хорошо держали. Футболисты должны уважать, но ни в коем случае не бояться тренера. Отношения в правильно устроенной команде строятся на честности и справедливости.

В плане финансовой составляющей и контрактных обязательств "Енисей" выглядит почти что идеально. Мы не потратили ни копейки бюджетных денег на покупку футболистов и выплату агентских, но сумели укрепиться. В команду, где все ровно и стабильно, игроки идут охотно.

Выход в РФПЛ? Опять упираемся в бюджет. Нужен футбол, который привлекает людей на трибуны. Если "Енисей" будет играть так, чтобы на него были готовы тратить на него деньги, вариант нацелиться на премьер-лигу не исключен", – цитирует Тихонова "Аргументы и факты".
Теги: Енисей Тихонов
Сегодня, 12:25
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(5)
№16 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:33) #
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online

Цитата: Батька
В стыках грохнут Анжи или Газовик и добро пожаловать ПЛ !

Было бы символично епнуть крыс на стыках. Единственных успех бронзовых медалей КС связано именно с Тихоновым.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№15 Написал: Батька (Сегодня, 15:20) #
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online

В стыках грохнут Анжи или Газовик и добро пожаловать ПЛ !!!
Регистрация: 9.09.2016
№14 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 14:53) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nister19
Только я не понял. В РФПЛ они не особо стремятся в этом году из-за бюджета?

Задачи в этом сезоне не было выйти в РФПЛ! Была задача вернуть народ на трибуны и играть в каждом матче на победу.
Если выйдем в ПЛ, то губернатор обещал найти денег.
Регистрация: 8.08.2016
№13 Написал: avnik море (Сегодня, 14:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Андрюха молодец! ЭТО какой-то год СПАРТАКА! )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№12 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 14:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тихонову только удачи!
Только я не понял. В РФПЛ они не особо стремятся в этом году из-за бюджета?


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Старая страница не восстанавливается...
Регистрация: 1.03.2017
№11 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Андрей Валерьевич! Вам бесконечной удачи как тренеру! Если Енисей выйдет в ПЛ, на Открытии Тихонова ждет теплый прием, я уверен!
P.S. вроде как губернатор же говорил, что в случае чего деньги найдут!


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№10 Написал: Сварог Брянск (Сегодня, 13:30) #
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Болеет за:
«Спартак»
Тихон М-О-Л-О-Д-Ц-А!!!
Регистрация: 28.08.2011
№9 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
побольше бы таких как Тихонов.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№8 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 13:14) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Уважаю Тихонова! Желаю только удачи и успехов вместе с командой!


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№7 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 13:08) #
  • -4
  •  (14)
online

Вот это я понимаю!
Человек потихоньку, "без шума и пыли", планомерно строит КОМАНДУ!
Желаю Тихонову, чтобы именно им, своим воспитанником, гордился в будущем О. И. Романцев, как ТРЕНЕРОМ, а не этих нардепа с Болонкиным прямо или косвенно защищал и совершенно необоснованно через прессу приписывал им заслуги Карреры в построении НЫНЕШНЕЙ КОМАНДЫ.
КОМАНДЫ - ЧЕМПИОНА РОССИИ, показывающей хороший атакующий футбол!
А что до "отсутствия спартаковских кружев" в атаке, так и ЭТОТ ФУТБОЛ в исполнении Спартака КБ-болелам нравится!
Мне, по крайней мере, точно. blush
Регистрация: 6.08.2008
№6 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:45) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Томск - учитесь!
Регистрация: 14.04.2008
№5 Написал: Hitman (Сегодня, 12:42) #
  • +4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы
Регистрация: 20.04.2017
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:39) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Сибирь»
Тиша красавец


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: voldemar Где то в России (Сегодня, 12:38) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Андрей!Удачи тебе,ждем в РФПЛ.
Регистрация: 8.05.2017
№2 Написал: Бриг (Сегодня, 12:34) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Краснодар»
Давай Андрей, успехов..пусть Енисей наведет шороху в премьере..
Регистрация: 21.11.2016
№1 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:28) #
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
тихонву всегда удачи, без б...


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
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