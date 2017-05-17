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В "Лужниках" завершили монтаж кресел: обзор поля будет хорошим с любой точки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении монтажа кресел в спорткомплексе "Лужники".

"Завершили монтаж кресел в спорткомплексе "Лужники". Всего 81 тысяча мест, 300 – для маломобильных зрителей. Будет хороший обзор поля с любой точки", - написал мэр в твиттере.

Теги: Лужники
Сегодня, 14:59
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№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:17) #
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Цитата: Sewer 79
вопрос, почему сразу так не сделали в прошлую реконструкцию.

Сейчас Лужники превратились в футбольный стадио. А прошлый раз сохранили олимпийский вариант. Вроде как и чемпионат мира проходил по легкой атлетике после реконструкции , если не ошибаюсь.
Прошлый раз серьезную ошибку сделали при проектирования крыши. Мало солнца стало и проветриваемость поляны была не очень. Вот и после постелили синтетику.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:11) #
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круто!
вопрос, почему сразу так не сделали в прошлую реконструкцию.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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