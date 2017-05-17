В "Лужниках" завершили монтаж кресел: обзор поля будет хорошим с любой точки

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении монтажа кресел в спорткомплексе "Лужники"."Завершили монтаж кресел в спорткомплексе "Лужники". Всего 81 тысяча мест, 300 – для маломобильных зрителей. Будет хороший обзор поля с любой точки", - написал мэр в твиттере.