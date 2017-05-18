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"Уотфорд" не будет приглашать Леонида Слуцкого на пост главного тренера

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий не возглавит "Уотфорд", сообщает The Telegraph.

Руководство клуба ранее изучало такой вариант, но решило отказаться от кандидатуры российского специалиста, утверждает

По данным источника, основным претендентом на пост тренера "Уотфорда" является Марку Силва.
Теги: Уотфорд Слуцкий
Сегодня, 05:45
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№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 07:11) #
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Даффай, обратно в РПЛ. Краснодар.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Вазген Дюпре 61 регион (Сегодня, 07:08) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
остался только Челси
Регистрация: 4.10.2016
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