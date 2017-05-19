"Монако" отклонил предложение "Ливерпуля" по Килиану Мбаппе в размере 75 млн евро

"Монако" хотел бы сохранить в своем составе форварда Килиана Мбаппе на будущий сезон, информирует Marca.Сообщается, что монегаски отклонили предложение от "Ливерпуля" в размере 75 миллионов евро. Французский клуб рассчитывает выручить от продажи Мбаппе не менее 100 миллионов евро или оставить у себя.