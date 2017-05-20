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Александр Бубнов: чемпион должен обыгрывать аутсайдера в любом состоянии

Эксперт Александр Бубнов высказал мнение о предстоящем матче 30-го тура премьер-лиги между "Арсеналом" с "Спартаком".

"Прогноз: 0:1. Чемпион должен обыгрывать аутсайдера в любом состоянии. Ротированный состав красно-белых будет мотивирован, как и стартовый.

"Арсеналу" нужнее, но "Спартак" класснее даже не в привычном стартовом сочетании", - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак Арсенал Тула
Сегодня, 10:40
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(2)
№10 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 12:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ничего не имею против Арсенала,но физрука,вякавшего на ОИРа, нужно отправить в пердив


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№9 Написал: Приговор (Сегодня, 12:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кристоф
Цитата: verhdon27
Если Спартак проиграет, то ВСЕ будут считать, что это договорняк.

ВСЕ - это ты и твои друзья?

это болельщики ростова
Регистрация: 5.05.2017
№8 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 12:30) #
  • +1
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online

Немного не в тему.

Команда, конечно, большие молодцы, что так ЯРКО обыграли "Терек".
Но, посмотрите, ПОСЛЕ ЧЕГО забивал 2-й мяч Глушаков?
После БЕЗОБРАЗНЕЙШЕГО приёма мяча Зе Луишем, который отскочил от Зе, как от деревянного!
Хорошо, что рядом был Глушаков, который ИСПОЛНИЛ.
А ну, как его бы не было рядом?
КЛАССНЫЙ момент опять бы был испорчен из-за Зе Луиша.

О Лиге Чемпионов нужно уже думать - там соперники намного сильнее Терека будут - и Зе Луишу над таким элементом, как приём быстро летящего мяча, усиленно поработать!
Регистрация: 6.08.2008
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:08) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: verhdon27
Если Спартак проиграет, то ВСЕ будут считать, что это договорняк.

Тогда ты обязан признать договорняками матчи Мордовия - ростов и арсенал - ростов.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:43) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: MAG554
выставить 10 россиян, посмотреть, что мы можем без иностранцев и Промеса (для борьбы за звание лучшего бомбардира)

Запросто:

Промес - Давыдов - Самедов
Зобнин - Глушаков - Тимофеев
Комбаров - Джикия - Кутепов - Тигиев
------------- Селихов -------------

И пускай порезвятся.

PS Увы, не получится. Давыдов и Тимофеев сегодня за Спартак-2 заявлены.
Регистрация: 22.09.2009
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:00) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Если Спартак проиграет, то ВСЕ будут считать, что это договорняк.

Арсенал- Ростов...1-0....

Казаки армянские договорняк устраивали?..или Арсенал , это команда?
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: Кристоф (Сегодня, 11:00) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: verhdon27
Если Спартак проиграет, то ВСЕ будут считать, что это договорняк.

ВСЕ - это ты и твои друзья?
Регистрация: 16.08.2008
№3 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 10:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
выставить 10 россиян, посмотреть, что мы можем без иностранцев и Промеса (для борьбы за звание лучшего бомбардира)
Регистрация: 21.12.2010
№2 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 10:50) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если Спартак проиграет, то ВСЕ будут считать, что это договорняк.
Регистрация: 16.05.2017
№1 Написал: AnK. (Сегодня, 10:43) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Правильно мыслит,Бубо! Чемпион-он всегда чемпион!
Регистрация: 1.02.2017
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