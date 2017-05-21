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"Тоттенхэм" отправил 7 мячей в ворота "Халла", "Челси" разгромил "Сандерленд"

В матче 38-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Халл" со счетом 7:1.

Чемпионат Англии

38 тур

"Халл Сити" - "Тоттенхэм" 1:7

Голы: Кейн, 11, 13, Алли, 45+2, Клукас, 66, Ваньяма, 69, Кейн, 72, Дэвис, 84, Алдервейрелд, 87

"Халл Сити": Боуэн (Эль-Мухамади, 72), Доусон, Дэвис (Гросицки, 46), Клукас, Маршалл, Н'Диайе, Ньяссе, Раноккья, Тимон (Робертсон, 73), Хаддлстоун, Элабделлауи

"Тоттенхэм": Алдервейрелд, Алли (Сиссоко, 73), Ваньяма, Вертонген, Дайер (Дембеле, 73), Дэвис, Кейн (Янссен, 79), Льорис, Сон, Триппьер, Эриксен

"Челси" - "Сандерленд 5:1

Голы: Манкильо, 3, Виллиан, 9, Азар, 61, Родригес, 78, Батшуайи, 90, 90+2

"Челси": Азар (Родригес, 71), Алонсо, Аспиликуэта, Виллиа, Канте, Коста (Батшуайи, 62), Куртуа, Луис, Мозес, Терри (Кэхилл, 28), Фабрегас

"Сандерленд: Борини, Джонс, Каттермол (Гибсон, 88), Ларссон, Лескотт, Манкильо, Овьедо, ОШи, Пикфорд, Родуэлл, Янузай (Гуч, 62)

Предупреждения: Коста, 38, Джонс, 48

"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 2:0

Гол: Хэрроп, 15, Погба, 20

"Манчестер Юнайтед": Байи, Джонс, Кастро, Лингард (Марсьяль, 45+1), Мактоминай, Митчелл, Погба (Кэррик, 45), Руни (Гомеш, 88), Туанзебе, Фосу-Менса, Хэрроп

"Кристал Пэлас": Милийович, Бентеке, Ван Анхолт (Кайкай, 67), Заа (Кэмпбелл, 80), Келли, Макартур (Сако, 61), Панчон, Томкинс, Уорд, Хеннесси, Шлюпп

Предупреждения: Мактоминай, 48, Кэррик, 74
Теги: Тоттенхэм Халл Сити Челси Сандерленд
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