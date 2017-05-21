Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Кто займет 2 место?
Новости партнеров
Лента новостей:
18:47
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
Массимо Каррера: это поражение никак не влияет на то, что совершили ребята в этом чемпионате (53)
18:15
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
Сергей Ткачев: должны были умирать на поле, а получился, б**, детский садик. Если кто по лицу получит, будет правильно (5)
18:14
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
Алексей Герасименко: безобразие что "Зенит" без Лиги Чемпионов, но, думаю Луческу нужно дать поработать (8)
17:51
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
Мирча Луческу: если бы не условия в матче с "Тереком", "Зенит" сейчас был бы в Лиге чемпионов (25)
"Тоттенхэм" отправил 7 мячей в ворота "Халла", "Челси" разгромил "Сандерленд"
В матче 38-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" разгромил "Халл" со счетом 7:1.
Чемпионат Англии
38 тур
"Халл Сити" - "Тоттенхэм" 1:7
Голы: Кейн, 11, 13, Алли, 45+2, Клукас, 66, Ваньяма, 69, Кейн, 72, Дэвис, 84, Алдервейрелд, 87
"Халл Сити": Боуэн (Эль-Мухамади, 72), Доусон, Дэвис (Гросицки, 46), Клукас, Маршалл, Н'Диайе, Ньяссе, Раноккья, Тимон (Робертсон, 73), Хаддлстоун, Элабделлауи
"Тоттенхэм": Алдервейрелд, Алли (Сиссоко, 73), Ваньяма, Вертонген, Дайер (Дембеле, 73), Дэвис, Кейн (Янссен, 79), Льорис, Сон, Триппьер, Эриксен
"Челси" - "Сандерленд 5:1
Голы: Манкильо, 3, Виллиан, 9, Азар, 61, Родригес, 78, Батшуайи, 90, 90+2
"Челси": Азар (Родригес, 71), Алонсо, Аспиликуэта, Виллиа, Канте, Коста (Батшуайи, 62), Куртуа, Луис, Мозес, Терри (Кэхилл, 28), Фабрегас
"Сандерленд: Борини, Джонс, Каттермол (Гибсон, 88), Ларссон, Лескотт, Манкильо, Овьедо, ОШи, Пикфорд, Родуэлл, Янузай (Гуч, 62)
Предупреждения: Коста, 38, Джонс, 48
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 2:0
Гол: Хэрроп, 15, Погба, 20
"Манчестер Юнайтед": Байи, Джонс, Кастро, Лингард (Марсьяль, 45+1), Мактоминай, Митчелл, Погба (Кэррик, 45), Руни (Гомеш, 88), Туанзебе, Фосу-Менса, Хэрроп
"Кристал Пэлас": Милийович, Бентеке, Ван Анхолт (Кайкай, 67), Заа (Кэмпбелл, 80), Келли, Макартур (Сако, 61), Панчон, Томкинс, Уорд, Хеннесси, Шлюпп
Предупреждения: Мактоминай, 48, Кэррик, 74
Чемпионат Англии
38 тур
"Халл Сити" - "Тоттенхэм" 1:7
Голы: Кейн, 11, 13, Алли, 45+2, Клукас, 66, Ваньяма, 69, Кейн, 72, Дэвис, 84, Алдервейрелд, 87
"Халл Сити": Боуэн (Эль-Мухамади, 72), Доусон, Дэвис (Гросицки, 46), Клукас, Маршалл, Н'Диайе, Ньяссе, Раноккья, Тимон (Робертсон, 73), Хаддлстоун, Элабделлауи
"Тоттенхэм": Алдервейрелд, Алли (Сиссоко, 73), Ваньяма, Вертонген, Дайер (Дембеле, 73), Дэвис, Кейн (Янссен, 79), Льорис, Сон, Триппьер, Эриксен
"Челси" - "Сандерленд 5:1
Голы: Манкильо, 3, Виллиан, 9, Азар, 61, Родригес, 78, Батшуайи, 90, 90+2
"Челси": Азар (Родригес, 71), Алонсо, Аспиликуэта, Виллиа, Канте, Коста (Батшуайи, 62), Куртуа, Луис, Мозес, Терри (Кэхилл, 28), Фабрегас
"Сандерленд: Борини, Джонс, Каттермол (Гибсон, 88), Ларссон, Лескотт, Манкильо, Овьедо, ОШи, Пикфорд, Родуэлл, Янузай (Гуч, 62)
Предупреждения: Коста, 38, Джонс, 48
"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" 2:0
Гол: Хэрроп, 15, Погба, 20
"Манчестер Юнайтед": Байи, Джонс, Кастро, Лингард (Марсьяль, 45+1), Мактоминай, Митчелл, Погба (Кэррик, 45), Руни (Гомеш, 88), Туанзебе, Фосу-Менса, Хэрроп
"Кристал Пэлас": Милийович, Бентеке, Ван Анхолт (Кайкай, 67), Заа (Кэмпбелл, 80), Келли, Макартур (Сако, 61), Панчон, Томкинс, Уорд, Хеннесси, Шлюпп
Предупреждения: Мактоминай, 48, Кэррик, 74
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.