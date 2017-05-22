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Операция «Антифутбол». Почему «Крылья» заслужили вылет в ФНЛ
В ночь перед матчем «Крыльев» с «Тереком» полил дождь, а ФСБшники, проводившие учения по операции «Антитеррор», не пускали на стадион людей с зонтами и наушниками – кажется, было сделано всё, чтобы вылет самарцев из Премьер-лиги увидело как можно больше людей. Rusfootball.info рассказывает о том, почему к ФНЛ всё и шло.
Антитеррор
Вообще, всё говорило за то, чтобы на заключительном матче сезона было как можно меньше народу. В Самаре давно позабыли о таких вещах, как свободный вход на последний матч. Тут ещё и дождь лил всю ночь, не прекращался даже после игры. А силовики решили устроить антитеррористические учения, в рамках которых были преодолены все границы абсурда, с чем согласился и комментатор Михаил Поленов.
Выяснилось, что для обеспечения безопасности нельзя пускать на стадион людей с зонтами в день, когда дождь льёт 12 часов и не унимается. Кажется, руководитель операции «Антитеррор» не раз смотрел знаменитую комедию с Пьером Ришаром, в котором зонтик был орудием для убийства.
Оказалось, для обеспечения безопасности необходимо разворачивать журналистов с их рабочими инструментами, планшетами. Зарядники для телефонов, наушники – от всего этого для прохода внутрь надо было как-то избавиться. В конце концов, для того, чтобы обезопасить стадион от присутствия моего коллеги Ивана Долинина (с аккредитацией, по которой мы ходили на матчи весь сезон), его гоняли от первых ворот к третьим, от третьих к первым, от первых к машине за паспортом, ещё и спросив о номере и марки машины после обнаружения при досмотре ключей от неё. Но упорство Ивана они недооценили – заставить его уехать домой не удалось: к 20-й минуте он занял место в ложе прессы, хотя пришёл за 20 минут до начала матча.
Да чего о нас, простых смертных, даже сотрудники клуба попасть на работу не могли.
В итоге зрители мокли под дождём, а после матча стояли в очереди за отобранными у них зонтиками.
Но не все.
При этом ни журналисты, ни болельщики никак не были предупреждены о надвигающейся вакханалии: на официальном сайте «Крыльев» сообщалось только о перекрытиях дорог и о том, что не стоит приносить с собой термосы.
Антифутбол
Для того, чтобы «Крылья» вылетели напрямую, должно было сойтись 3 маловероятных фактора:
1) «Крылья» должны были проиграть «Тереку», которому еврокубки, учитывая игру «Краснодара» против «Томи», уже не светили. В связи с этим фаны прямо заявляли, что способ добычи победы их вообще не волнует.
2) «Оренбург» должен был не проиграть «Ростову». Жёлто-синих устраивала ничья, но лучше было всё же играть на победу
3) «Арсенал» должен был обязательно победить чемпионов спартаковцев, игравших основным составом
Сошлось всё. Это было очень неожиданно, но очень справедливо.
«Арсенал» забивал гол за голом под негодование еле прорвавшихся на стадион коллег, зарядник одного из которых заботливо положил в карман охранник. «Крылья» могли забить с углового (удар Надсона защитник вынес с ленточки), но в целом они не владели преимуществом, не создавали остроты и производили впечатление, будто матч для них значит не больше, чем для «Терека».
В конце 1-го тайма Мбенг открыл счёт, просто унизив единственного самарца в составе «Крыльев» Божина, провалившего и предыдущий домашний матч с «Зенитом». Самарцы долго ждали соперника на поле, прежде чем грозненцы вышли на него и 2-й тайм начался. Но никакого штурма ворот Гудиева не произошло, скорее наоборот «Терек» прибавил, придавил соперника прессингом, а на 57-й минуте Башкиров, пытаясь перевести команду из обороны в атаку, отдал мяч сопернику, который умело воспользовался ситуацией. Символично, что «Крылья» похоронил именно Башкиров (на первом фото он) – самого начитанного футболиста Премьер-лиги, недавно выступившего на сцене с группой «Тараканы», болельщики весь сезон призывали завязать с футболом и сменить род деятельности.
За полчаса до конца мучений надежды уже не оставалось: «Ростов» пропускал голы и «Краснодар» в еврокубки. Кстати, возможно, будущую команду Курбана Бердыева.
Отступать есть куда
А теперь о том, почему всё это произошло с командой, занявшей в прошлом сезоне 9-е место. Начинать можно прямо с лета, когда «Крылья» остались без ключевого защитника Бурлака, трёх опорников Габулова, Померко и Симайса, а позже – и без нападающего Яховича. Дыру в опорной зоне руководство клуба попробовало Башкировым, которого, как уже было сказано, болельщики делали «козлом отпущения» примерно всегда, когда он появлялся на поле. Естественно, небезосновательно. В ответ на благодарность за поддержку после ухода на замену в последнем матче он получил средние пальцы и отправки по известным адресам, а разговаривать после матча не пошёл, нырнув в автобус.
В итоге поражение и по количеству центрхавов (1 вместо трёх), и по качеству. Правда, потом пришёл дублёр «Зенита» Зинков, но, как видно, любовь болельщиков он тоже не завоевал.
Оборона после ухода лучшего защитника, ещё и начинавшего атаки, не была усилена вообще никак.
Руководство ждало конца трансферного окна, дабы сбить цену на новичков, но стоящих игроков разбирали, а матчи проигрывались один за другим. Усиление подоспело только в августе, однако нападающие Паскуато и Мбакогу приехали растренированными, долго набирали кондиции, а когда выходили на замену, то сразу же привозили в свои ворота пенальти. Так было в двух матчах подряд. Мбакогу был отправлен восвояси уже зимой за полной.
Долгожданное возвращение Йоана Молло состоялось лишь в сентябре, но результат он начал делать только к 9-му туру, когда команда уже многое упустила. Без француза она смотрелась совсем бессильно, арендованный у ЦСКА Ткачёв ситуацию, конечно, не мог. К слову, возвращение Молло, как говорят, было приурочено к предвыборной кампании губернатора Меркушкина, которого костерят как могут все мои знакомые (думаю, все они – американские агенты). Вообще, выходные получились для Николая Ивановича не самыми успешными: родная «Мордовия» вылетела из ФНЛ, «Крылья» – в ФНЛ. Но ничего, фуры «Мордовцемента» продолжат курсировать между солнечной республикой и Самарой, а что ещё нужно для счастья?
Курс Франка
Я не о швейцарской валюте. Веркаутерен после 9-го места получил не усиление, а ослабление состава. Спад результатов можно понять, но Франк сам загонял себя в трудную ситуацию. Он ставил команде футбол, просмотр которого не приносил физической боли только в случае наличие результата. Самары играли чрезвычайно нудно, не создавали моментов, а в обороне были далеко не так надёжны, как раньше. Если пропускали первыми – на ответный мяч уже никто не надеялся.
Бельгиец продолжал гнуть свою линию. Не отказывался от своей схемы в 5 защитников и 3-х опорных, не делал атакующих замен даже когда команда проигрывала, не пытался что-то поменять. Маргасов, игрок основы вице-чемпионского «Ростова», не слезал у него со скамейки. Один из лучших бомбардиров чемпионата Корниленко выглядел ни на что не способным. В конце концов, от Франка устали все, просвет не появлялся. Последний матч Веркаутерена с «Оренбургом» выглядел как классический слив тренера, который и сам, такое впечатление, не прочь был завершить пребывание в клубе получением неустойки.
Те, кто не следил за «Крыльями» пристально, считают увольнение Веркаутерена ошибкой самарского руководства. Но терпеть надоевшую всем безрезультатную тягомотину дальше было невозможно. Ошибка была сделана не на стадии увольнения Франка, а при выборе его преемника.
Скрипучее назначение
К кандидатуре Скрипченко изначально относились скептически: человек только что покинул Екатеринбург после (а не до) страннейшего матча с «Тереком», наплёл Григорию Иванову про необходимость скорой операции и желание побыть с семьей, а через неделю уже играл против «Урала» на «Металлурге».
Надо отдать должное Вадиму Викторовичу: команда преобразилась моментально. Она стала самой бьющей в Премьер-лиге, на неё было приятно смотреть – после двух лет стояния с Франком это было круто. Раскрылись Паскуато и Корниленко, начал приносить пользу Маргасов… В конце концов, команда грохнула «Спартак» 4:0. Однако ликовать на эмоциях было рано: истинную цену тренеру должна была показать весна. Начало первого полноценного сезона в «Урале» у него совсем не получилось.
Ну а весна показала, что выбор неопытного и ещё ничего не доказавшего тренера не только выглядел как ошибка, он ей и был. «Крылья» стали атакующей командой, но какой от этого толк, если весной они наскребли 3 «сухих» матча? Лория вытаскивал гораздо чаще, чем тащил, Конюхов от него ничем не отличался.
Взять хотя бы игру с «Зенитом», где Скрипченко ещё до перерыва сделал двойную замену, при счёте 0:3 расписавшись в своей фатальной ошибке с составом. «Зенит» слишком круто? Тогда возьмём матчи с «Арсеналом» и «Оренбургом», где команда не создала моментов. А ещё лучше – последний с «Тереком», к которому команда вообще оказалась неготова.
Сам Вадим Викторович, судя по пресс-конференции, горем не убит. И о том, что ушёл из «Урала», не жалеет (хотя это вряд ли). Но найти новую работу с таким резюме ему будет нелегко.
Я уехал, я уехал в Петербург…
«Урал», кстати, команда примерно одного с «Крыльями» финансового уровня. Однако зимой Григорий Иванов приобрёл открытие весны Ильина, ставшего ключевым полузащитника Бикфалви, качественного легионера Димитрова. Чем же ответили «Крылья»?
Отдали за 300 тысяч евро (пусть у него и заканчивался летом контракт) Цаллагова, не только паспортиста, но и игрока неплохого. Отдали свою звезду, на которой всё держалось в атаке – Йоана Молло. Председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин хвалился: «Так хорошо мы игроков ещё не продавали».
Когда в прессе замелькала сумма в 3 миллиона евро (никак не завышенная для такого футболиста), оживился бывший клуб Молло «Сент-Этьен», которому по условию трансфера полагалась половина от последующей перепродажи. Получил он всего 250 тысяч. Оказалось, что официально трансфер обошёлся «Зениту» в 500 тысяч евро. Хорошо, говорите, Дмитрий Анатольевич, продали?
Остаётся загадкой, в какой карман утекли остальные деньги. Если их действительно не было, то продажа Молло за 500 тысяч евро настолько глупа, что в такие глупости при всём желании не верится. Как в Новосельцева за 9 миллионов рублей.
Так как же средства от «успешных» продаж были реинвестированы в состав. Во-первых, клуб обеспечил достойную пенсию Александру Глебу. Белорус не впечатлял, играя в Самаре ещё 5 лет назад, а в этот раз вообще не принёс никакой пользы и отправился на лечение. Али Гаджибеков и Артём Громов сразу получили травмы и не залечили их. Срджан Мияйлович и постоянно играя приносил не больше пользы, чем вышеназванная тройка. Успешной оказалась лишь аренда Зуева, но, как видно из статистики 0+2 за весну, Молло он заменить не смог даже на половину.
Дома в гостях
Вдобавок к кадровым проблемам у «Крыльев» (внезапно!) возникли трудности ещё и с полем. Обычно на домашний матч команды я добираюсь за час, но на первую весеннюю игру против «Локо» пришлось ехать 10 часов. А возвращаться домой более чем через сутки после выезда. Вместо того, чтобы наконец подготовить долбанное поле «Металлурга», на котором летом было перестелено поле, заменена система дренажа, подогрева (который, по некоторой информации, просто не оплатили). Всё было перекопано, всё переделано, стадион избавился от дурного наследия прошлого руководства! А что изменилось-то? «Крылья» начали проводить домашние матчи дома?
В итоге самарцы сыграли в Уфе 2 встречи подряд (домашнюю и выездную), а потом продолжили мучиться с плохим полем. Уже тогда все вспоминали 2014-й год, когда команде тоже пришлось переносить домашний матч (даже 2) в другой город. Тогда дело закончилось первым в российской истории вылетом «Крыльев» из Премьер-лиги. А ведь команда была единственной из немосковских в своём роде.
Слабее конкурентов
Я понимаю Влада Батурина, который отдавал предпочтение «Крыльям» перед «Арсеналом» и «Оренбургом», поскольку ему больше импонировала игра самарской команды. Действительно, при Скрипченко на неё было смотреть приятнее, чем на конкурентов. Но в 4-х матчах с ними «Крылья» забили лишь один гол с липового пенальти «Оренбургу»! Естественно, не выиграли ни одной встречи, проиграв обе гостевые.
Дома с «Арсеналом» было классическое издевательство над болельщиками в стиле Веркаутерена – ладно хоть 0:0. В Оренбурге всё было очень похоже на «слив» Франка – 0:1 без шансов. В Туле «Крылья» начали активнее, но пропустили со стандарта и в дальнейшем выглядели просто жалко – 0:2. Дома осаждали ворота «Оренбурга» без всякой остроты, пропустили очень предсказуемый гол со штрафного от Благо (о том, что он состоится и каким будет удар, мы с коллегой Долининым сразу после фола Башкирова) и спаслись только благодаря мании Карасёва к смелым решениям в концовках. Ну и почему, спрашивается, «Крылья» должны быть выше «Оренбурга» с «Арсеналом»?
Футбол в Самаре меньше, чем футбол
Когда «Крылья» вылетали в первый раз, обстановка вокруг отдавала какой-то катастрофой. Было ощущение, что произошло что-то действительно значимое, меняющее жизнь. После рокового матча с «Торпедо» команда ретировалась через чёрный ход – у основного было горячо. Ниже кадры с предшествовавшего вылету матча с «Рубином». Посмотрите, как надрывается Цаллагов с 0.50. Вокруг – куча где-то хамоватых, но не равнодушных людей, вызывающих игроков на разговор.
А что было сейчас? Ну, кто-то обложил игроков матом. Кто-то начал требовать футболку. Кто-то подзывал игроков, но ничем вразумительным это не заканчивалось. Автобус команды проводили кричалкой «ФНЛ – ништяк!» Никакого ощущения трагедии. Ну проиграли, ну вылетели, уже не впервой… Зато больше шансов провести первый сезон на новом стадионе в Премьер-лиге, а то вылетели бы ещё перед переездом…
Тот, кто по привычке из середины нулевых называет Самару футбольным городом, давно не ориентируется в реалиях. По крайней мере, если говорить в контексте «Крыльев». За футболистов, которые либо разъедутся, либо продолжат как ни в чём ни бывало получать свои колоссальные зарплаты в ФНЛ, болеть не хочется. Это не «Крылья Советов», а группировка «Ленинград» собирает 20 тысяч человек на «Металлурге». Болельщиков «Оренбурга» приезжало больше, чем пришло людей на фанатский сектор. По большому счёту, команда всем уже до фени. Неравнодушные не выджерживают творящейся вакханалии и уходят, видя, что от их любимых «Крыльев Советов» осталось только название.
И руководству клуба, такое впечатление, плевать чуть ли не больше всех. Читая осенью интервью первого пресс-атташе «Крыльев» Арнольда Эпштейна, проработавшего в клубе 20 лет, могло возникнуть впечатление, что он разносит в пух и прах Дмитрия Шляхтина и Игоря Поварова из-за личной обиды, называя их мерзавцами и самыми слабыми и некомпететными руководителями в истории клуба. Последнему, возможно, посвящен и комментарий бывшего нападающего команды Адиса Яховича.
Но чем дальше, тем больше с Эпштейном хотелось согласиться. В то время как не превосходящие самарцев по бюджету уфимцы, пермяки, екатеринбуржцы чувствуют себя спокойно, а то и в финал Кубка России заглядывают, «Крылья» отправляются в ФНЛ, в преддверии чемпионата мира опустив интерес города к большому футболу на уровень способностей руководителей клуба, уровень его зимней селекции, умений готовить поле к весне… в общем, на очень низкий уровень, на котором находится всё, что окружает нынешние «Крылья Советов». И если вылет 3-летней давности хотелось воспринимать как новое начало, то нынешний выглядит только продолжением конца.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Фото: ФК "Крылья Советов"
Антитеррор
Вообще, всё говорило за то, чтобы на заключительном матче сезона было как можно меньше народу. В Самаре давно позабыли о таких вещах, как свободный вход на последний матч. Тут ещё и дождь лил всю ночь, не прекращался даже после игры. А силовики решили устроить антитеррористические учения, в рамках которых были преодолены все границы абсурда, с чем согласился и комментатор Михаил Поленов.
Выяснилось, что для обеспечения безопасности нельзя пускать на стадион людей с зонтами в день, когда дождь льёт 12 часов и не унимается. Кажется, руководитель операции «Антитеррор» не раз смотрел знаменитую комедию с Пьером Ришаром, в котором зонтик был орудием для убийства.
Оказалось, для обеспечения безопасности необходимо разворачивать журналистов с их рабочими инструментами, планшетами. Зарядники для телефонов, наушники – от всего этого для прохода внутрь надо было как-то избавиться. В конце концов, для того, чтобы обезопасить стадион от присутствия моего коллеги Ивана Долинина (с аккредитацией, по которой мы ходили на матчи весь сезон), его гоняли от первых ворот к третьим, от третьих к первым, от первых к машине за паспортом, ещё и спросив о номере и марки машины после обнаружения при досмотре ключей от неё. Но упорство Ивана они недооценили – заставить его уехать домой не удалось: к 20-й минуте он занял место в ложе прессы, хотя пришёл за 20 минут до начала матча.
Да чего о нас, простых смертных, даже сотрудники клуба попасть на работу не могли.
В итоге зрители мокли под дождём, а после матча стояли в очереди за отобранными у них зонтиками.
Но не все.
При этом ни журналисты, ни болельщики никак не были предупреждены о надвигающейся вакханалии: на официальном сайте «Крыльев» сообщалось только о перекрытиях дорог и о том, что не стоит приносить с собой термосы.
Антифутбол
Для того, чтобы «Крылья» вылетели напрямую, должно было сойтись 3 маловероятных фактора:
1) «Крылья» должны были проиграть «Тереку», которому еврокубки, учитывая игру «Краснодара» против «Томи», уже не светили. В связи с этим фаны прямо заявляли, что способ добычи победы их вообще не волнует.
2) «Оренбург» должен был не проиграть «Ростову». Жёлто-синих устраивала ничья, но лучше было всё же играть на победу
3) «Арсенал» должен был обязательно победить чемпионов спартаковцев, игравших основным составом
Сошлось всё. Это было очень неожиданно, но очень справедливо.
«Арсенал» забивал гол за голом под негодование еле прорвавшихся на стадион коллег, зарядник одного из которых заботливо положил в карман охранник. «Крылья» могли забить с углового (удар Надсона защитник вынес с ленточки), но в целом они не владели преимуществом, не создавали остроты и производили впечатление, будто матч для них значит не больше, чем для «Терека».
В конце 1-го тайма Мбенг открыл счёт, просто унизив единственного самарца в составе «Крыльев» Божина, провалившего и предыдущий домашний матч с «Зенитом». Самарцы долго ждали соперника на поле, прежде чем грозненцы вышли на него и 2-й тайм начался. Но никакого штурма ворот Гудиева не произошло, скорее наоборот «Терек» прибавил, придавил соперника прессингом, а на 57-й минуте Башкиров, пытаясь перевести команду из обороны в атаку, отдал мяч сопернику, который умело воспользовался ситуацией. Символично, что «Крылья» похоронил именно Башкиров (на первом фото он) – самого начитанного футболиста Премьер-лиги, недавно выступившего на сцене с группой «Тараканы», болельщики весь сезон призывали завязать с футболом и сменить род деятельности.
За полчаса до конца мучений надежды уже не оставалось: «Ростов» пропускал голы и «Краснодар» в еврокубки. Кстати, возможно, будущую команду Курбана Бердыева.
Отступать есть куда
А теперь о том, почему всё это произошло с командой, занявшей в прошлом сезоне 9-е место. Начинать можно прямо с лета, когда «Крылья» остались без ключевого защитника Бурлака, трёх опорников Габулова, Померко и Симайса, а позже – и без нападающего Яховича. Дыру в опорной зоне руководство клуба попробовало Башкировым, которого, как уже было сказано, болельщики делали «козлом отпущения» примерно всегда, когда он появлялся на поле. Естественно, небезосновательно. В ответ на благодарность за поддержку после ухода на замену в последнем матче он получил средние пальцы и отправки по известным адресам, а разговаривать после матча не пошёл, нырнув в автобус.
В итоге поражение и по количеству центрхавов (1 вместо трёх), и по качеству. Правда, потом пришёл дублёр «Зенита» Зинков, но, как видно, любовь болельщиков он тоже не завоевал.
Оборона после ухода лучшего защитника, ещё и начинавшего атаки, не была усилена вообще никак.
Руководство ждало конца трансферного окна, дабы сбить цену на новичков, но стоящих игроков разбирали, а матчи проигрывались один за другим. Усиление подоспело только в августе, однако нападающие Паскуато и Мбакогу приехали растренированными, долго набирали кондиции, а когда выходили на замену, то сразу же привозили в свои ворота пенальти. Так было в двух матчах подряд. Мбакогу был отправлен восвояси уже зимой за полной.
Долгожданное возвращение Йоана Молло состоялось лишь в сентябре, но результат он начал делать только к 9-му туру, когда команда уже многое упустила. Без француза она смотрелась совсем бессильно, арендованный у ЦСКА Ткачёв ситуацию, конечно, не мог. К слову, возвращение Молло, как говорят, было приурочено к предвыборной кампании губернатора Меркушкина, которого костерят как могут все мои знакомые (думаю, все они – американские агенты). Вообще, выходные получились для Николая Ивановича не самыми успешными: родная «Мордовия» вылетела из ФНЛ, «Крылья» – в ФНЛ. Но ничего, фуры «Мордовцемента» продолжат курсировать между солнечной республикой и Самарой, а что ещё нужно для счастья?
Курс Франка
Я не о швейцарской валюте. Веркаутерен после 9-го места получил не усиление, а ослабление состава. Спад результатов можно понять, но Франк сам загонял себя в трудную ситуацию. Он ставил команде футбол, просмотр которого не приносил физической боли только в случае наличие результата. Самары играли чрезвычайно нудно, не создавали моментов, а в обороне были далеко не так надёжны, как раньше. Если пропускали первыми – на ответный мяч уже никто не надеялся.
Бельгиец продолжал гнуть свою линию. Не отказывался от своей схемы в 5 защитников и 3-х опорных, не делал атакующих замен даже когда команда проигрывала, не пытался что-то поменять. Маргасов, игрок основы вице-чемпионского «Ростова», не слезал у него со скамейки. Один из лучших бомбардиров чемпионата Корниленко выглядел ни на что не способным. В конце концов, от Франка устали все, просвет не появлялся. Последний матч Веркаутерена с «Оренбургом» выглядел как классический слив тренера, который и сам, такое впечатление, не прочь был завершить пребывание в клубе получением неустойки.
Те, кто не следил за «Крыльями» пристально, считают увольнение Веркаутерена ошибкой самарского руководства. Но терпеть надоевшую всем безрезультатную тягомотину дальше было невозможно. Ошибка была сделана не на стадии увольнения Франка, а при выборе его преемника.
Скрипучее назначение
К кандидатуре Скрипченко изначально относились скептически: человек только что покинул Екатеринбург после (а не до) страннейшего матча с «Тереком», наплёл Григорию Иванову про необходимость скорой операции и желание побыть с семьей, а через неделю уже играл против «Урала» на «Металлурге».
Надо отдать должное Вадиму Викторовичу: команда преобразилась моментально. Она стала самой бьющей в Премьер-лиге, на неё было приятно смотреть – после двух лет стояния с Франком это было круто. Раскрылись Паскуато и Корниленко, начал приносить пользу Маргасов… В конце концов, команда грохнула «Спартак» 4:0. Однако ликовать на эмоциях было рано: истинную цену тренеру должна была показать весна. Начало первого полноценного сезона в «Урале» у него совсем не получилось.
Ну а весна показала, что выбор неопытного и ещё ничего не доказавшего тренера не только выглядел как ошибка, он ей и был. «Крылья» стали атакующей командой, но какой от этого толк, если весной они наскребли 3 «сухих» матча? Лория вытаскивал гораздо чаще, чем тащил, Конюхов от него ничем не отличался.
Взять хотя бы игру с «Зенитом», где Скрипченко ещё до перерыва сделал двойную замену, при счёте 0:3 расписавшись в своей фатальной ошибке с составом. «Зенит» слишком круто? Тогда возьмём матчи с «Арсеналом» и «Оренбургом», где команда не создала моментов. А ещё лучше – последний с «Тереком», к которому команда вообще оказалась неготова.
Сам Вадим Викторович, судя по пресс-конференции, горем не убит. И о том, что ушёл из «Урала», не жалеет (хотя это вряд ли). Но найти новую работу с таким резюме ему будет нелегко.
Я уехал, я уехал в Петербург…
«Урал», кстати, команда примерно одного с «Крыльями» финансового уровня. Однако зимой Григорий Иванов приобрёл открытие весны Ильина, ставшего ключевым полузащитника Бикфалви, качественного легионера Димитрова. Чем же ответили «Крылья»?
Отдали за 300 тысяч евро (пусть у него и заканчивался летом контракт) Цаллагова, не только паспортиста, но и игрока неплохого. Отдали свою звезду, на которой всё держалось в атаке – Йоана Молло. Председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин хвалился: «Так хорошо мы игроков ещё не продавали».
Когда в прессе замелькала сумма в 3 миллиона евро (никак не завышенная для такого футболиста), оживился бывший клуб Молло «Сент-Этьен», которому по условию трансфера полагалась половина от последующей перепродажи. Получил он всего 250 тысяч. Оказалось, что официально трансфер обошёлся «Зениту» в 500 тысяч евро. Хорошо, говорите, Дмитрий Анатольевич, продали?
Остаётся загадкой, в какой карман утекли остальные деньги. Если их действительно не было, то продажа Молло за 500 тысяч евро настолько глупа, что в такие глупости при всём желании не верится. Как в Новосельцева за 9 миллионов рублей.
Так как же средства от «успешных» продаж были реинвестированы в состав. Во-первых, клуб обеспечил достойную пенсию Александру Глебу. Белорус не впечатлял, играя в Самаре ещё 5 лет назад, а в этот раз вообще не принёс никакой пользы и отправился на лечение. Али Гаджибеков и Артём Громов сразу получили травмы и не залечили их. Срджан Мияйлович и постоянно играя приносил не больше пользы, чем вышеназванная тройка. Успешной оказалась лишь аренда Зуева, но, как видно из статистики 0+2 за весну, Молло он заменить не смог даже на половину.
Дома в гостях
Вдобавок к кадровым проблемам у «Крыльев» (внезапно!) возникли трудности ещё и с полем. Обычно на домашний матч команды я добираюсь за час, но на первую весеннюю игру против «Локо» пришлось ехать 10 часов. А возвращаться домой более чем через сутки после выезда. Вместо того, чтобы наконец подготовить долбанное поле «Металлурга», на котором летом было перестелено поле, заменена система дренажа, подогрева (который, по некоторой информации, просто не оплатили). Всё было перекопано, всё переделано, стадион избавился от дурного наследия прошлого руководства! А что изменилось-то? «Крылья» начали проводить домашние матчи дома?
В итоге самарцы сыграли в Уфе 2 встречи подряд (домашнюю и выездную), а потом продолжили мучиться с плохим полем. Уже тогда все вспоминали 2014-й год, когда команде тоже пришлось переносить домашний матч (даже 2) в другой город. Тогда дело закончилось первым в российской истории вылетом «Крыльев» из Премьер-лиги. А ведь команда была единственной из немосковских в своём роде.
Слабее конкурентов
Я понимаю Влада Батурина, который отдавал предпочтение «Крыльям» перед «Арсеналом» и «Оренбургом», поскольку ему больше импонировала игра самарской команды. Действительно, при Скрипченко на неё было смотреть приятнее, чем на конкурентов. Но в 4-х матчах с ними «Крылья» забили лишь один гол с липового пенальти «Оренбургу»! Естественно, не выиграли ни одной встречи, проиграв обе гостевые.
Дома с «Арсеналом» было классическое издевательство над болельщиками в стиле Веркаутерена – ладно хоть 0:0. В Оренбурге всё было очень похоже на «слив» Франка – 0:1 без шансов. В Туле «Крылья» начали активнее, но пропустили со стандарта и в дальнейшем выглядели просто жалко – 0:2. Дома осаждали ворота «Оренбурга» без всякой остроты, пропустили очень предсказуемый гол со штрафного от Благо (о том, что он состоится и каким будет удар, мы с коллегой Долининым сразу после фола Башкирова) и спаслись только благодаря мании Карасёва к смелым решениям в концовках. Ну и почему, спрашивается, «Крылья» должны быть выше «Оренбурга» с «Арсеналом»?
Футбол в Самаре меньше, чем футбол
Когда «Крылья» вылетали в первый раз, обстановка вокруг отдавала какой-то катастрофой. Было ощущение, что произошло что-то действительно значимое, меняющее жизнь. После рокового матча с «Торпедо» команда ретировалась через чёрный ход – у основного было горячо. Ниже кадры с предшествовавшего вылету матча с «Рубином». Посмотрите, как надрывается Цаллагов с 0.50. Вокруг – куча где-то хамоватых, но не равнодушных людей, вызывающих игроков на разговор.
А что было сейчас? Ну, кто-то обложил игроков матом. Кто-то начал требовать футболку. Кто-то подзывал игроков, но ничем вразумительным это не заканчивалось. Автобус команды проводили кричалкой «ФНЛ – ништяк!» Никакого ощущения трагедии. Ну проиграли, ну вылетели, уже не впервой… Зато больше шансов провести первый сезон на новом стадионе в Премьер-лиге, а то вылетели бы ещё перед переездом…
Тот, кто по привычке из середины нулевых называет Самару футбольным городом, давно не ориентируется в реалиях. По крайней мере, если говорить в контексте «Крыльев». За футболистов, которые либо разъедутся, либо продолжат как ни в чём ни бывало получать свои колоссальные зарплаты в ФНЛ, болеть не хочется. Это не «Крылья Советов», а группировка «Ленинград» собирает 20 тысяч человек на «Металлурге». Болельщиков «Оренбурга» приезжало больше, чем пришло людей на фанатский сектор. По большому счёту, команда всем уже до фени. Неравнодушные не выджерживают творящейся вакханалии и уходят, видя, что от их любимых «Крыльев Советов» осталось только название.
И руководству клуба, такое впечатление, плевать чуть ли не больше всех. Читая осенью интервью первого пресс-атташе «Крыльев» Арнольда Эпштейна, проработавшего в клубе 20 лет, могло возникнуть впечатление, что он разносит в пух и прах Дмитрия Шляхтина и Игоря Поварова из-за личной обиды, называя их мерзавцами и самыми слабыми и некомпететными руководителями в истории клуба. Последнему, возможно, посвящен и комментарий бывшего нападающего команды Адиса Яховича.
Но чем дальше, тем больше с Эпштейном хотелось согласиться. В то время как не превосходящие самарцев по бюджету уфимцы, пермяки, екатеринбуржцы чувствуют себя спокойно, а то и в финал Кубка России заглядывают, «Крылья» отправляются в ФНЛ, в преддверии чемпионата мира опустив интерес города к большому футболу на уровень способностей руководителей клуба, уровень его зимней селекции, умений готовить поле к весне… в общем, на очень низкий уровень, на котором находится всё, что окружает нынешние «Крылья Советов». И если вылет 3-летней давности хотелось воспринимать как новое начало, то нынешний выглядит только продолжением конца.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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Фото: ФК "Крылья Советов"
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