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Вадим Скрипченко: не жалею об уходе из "Урала" (видео)

Пока ещё главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения от "Терека", повлекшего за собой вылет команды из Премьер-лиги, ответил на вопросы корреспондента Rusfootball.info Романа Гуськова и его коллег.

Теги: Скрипченко Rвидео Крылья Советов
Сегодня, 09:06
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№2 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 09:13) #
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Не понятно на что надеялись КС когда брали главным Скрипченко. В Урале проехался на багаже Гончаренко. А в Крыльях не покатило.
Регистрация: 27.09.2015
№1 Написал: Батька (Сегодня, 09:08) #
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  •  (2)

дебил !
Регистрация: 9.09.2016
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