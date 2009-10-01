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Дмитрий Песков: об отказе от легионеров в России речи не идет

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России Владимира Путина, рассказал, что в отечественном футболе не собираются полностью отказываться от легионеров.

Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил главе государства Владимиру Путину идею "стопроцентного импортозамещения" в футболе.

"На президентском совете по развитию спорта о каких-то конкретных решениях по отказу России от легионеров в футболе речи не шло", — цитирует Пескова "РИА Новости".
Теги: Песков
Сегодня, 13:59
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№2 Написал: grisha (Сегодня, 14:11) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tfu
Путин потроллил краснодарского воришку

Как ?
Чё он сделал ? )))))))))))))))))))))))
вовка тролить не умеет, он только считает на кассе в туалете, сколько замочили )))))))))))))
А всё время выходит минус от убийств
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Путин потроллил краснодарского воришку и понеслось... авторитаризм хуле


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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