Жулиано и Эдин Джеко - лучшие бомбардиры Лиги Европы

После финального матча Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Аяксом" (2:0) стали известны лучшие бомбардиры турнира.Первое место заняли полузащитник "Зенита" Жулиано и нападающий "Ромы" Эдин Джеко – оба забили по 8 мячей.7 мячей у форварда Арица Адуриса из "Атлетика", по 6 голов - у Каспера Дольберга из "Аякса" и Генриха Мхитаряна из "МЮ".