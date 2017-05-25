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Жулиано и Эдин Джеко - лучшие бомбардиры Лиги Европы

После финального матча Лиги Европы между "Манчестер Юнайтед" и "Аяксом" (2:0) стали известны лучшие бомбардиры турнира.

Первое место заняли полузащитник "Зенита" Жулиано и нападающий "Ромы" Эдин Джеко – оба забили по 8 мячей.

7 мячей у форварда Арица Адуриса из "Атлетика", по 6 голов - у Каспера Дольберга из "Аякса" и Генриха Мхитаряна из "МЮ".
Теги: Жулиано
Сегодня, 08:53
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