Президент "Урала": Скрипченко так боялся встречи с Гончаренко

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о работе с экс-наставником команды Вадимом Скрипченко."Скрипченко начал шарахаться здесь. Он действительно очень боялся первой игры с "Уфой". Он прям говорил, чтобы на сборах никого к нам не допускали, чтобы нас смотрели, так боялся встречи с Гончаренко. Я ему говорю: "Да успокойся, у нас нормальная команда, мы обыграем её". Мы вышли и обыграли их 2:0.Я в тренерский процесс не вмешиваюсь, хотя когда мы вышли в Перми играть с шестью защитниками, я вообще его не понял. Потом он отошёл от этой схемы, другую применил", - сказал Иванов в эфире передачи "Третий тайм".Также Иванов высказал отношение к поступку Скрипченко, который по ходу сезона покинул "Урал" и перешел в "Крылья Советов"."Мы все-таки уральские люди и мы не терпим предателей. Я считаю, что это предательство, он подвел и бросил команду, он поехал за какими-то деньгами. Можно сделать как-то порядочно, хотя бы не врать журналистам.Он мне говорил, что нужно сделать две операции, что он весь больной, а уже через два дня он уже выходил с "Крыльями Советов" играть против нас. Это не красит мужчину", - добавил Иванов.