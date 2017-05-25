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Президент "Урала": Скрипченко так боялся встречи с Гончаренко

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о работе с экс-наставником команды Вадимом Скрипченко.

"Скрипченко начал шарахаться здесь. Он действительно очень боялся первой игры с "Уфой". Он прям говорил, чтобы на сборах никого к нам не допускали, чтобы нас смотрели, так боялся встречи с Гончаренко. Я ему говорю: "Да успокойся, у нас нормальная команда, мы обыграем её". Мы вышли и обыграли их 2:0.

Я в тренерский процесс не вмешиваюсь, хотя когда мы вышли в Перми играть с шестью защитниками, я вообще его не понял. Потом он отошёл от этой схемы, другую применил", - сказал Иванов в эфире передачи "Третий тайм".

Также Иванов высказал отношение к поступку Скрипченко, который по ходу сезона покинул "Урал" и перешел в "Крылья Советов".

"Мы все-таки уральские люди и мы не терпим предателей. Я считаю, что это предательство, он подвел и бросил команду, он поехал за какими-то деньгами. Можно сделать как-то порядочно, хотя бы не врать журналистам.

Он мне говорил, что нужно сделать две операции, что он весь больной, а уже через два дня он уже выходил с "Крыльями Советов" играть против нас. Это не красит мужчину", - добавил Иванов.

Чемпионат
Теги: Урал Скрипченко
Сегодня, 13:52
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№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Он мне говорил, что нужно сделать две операции, что он весь больной, а уже через два дня он уже выходил с "Крыльями Советов" играть против нас. Это не красит мужчину", - добавил Иванов.
smileТарханов в свое время также из "Кубани" уходил. Да и из Болгарии он как-то резко соскочил когда Иванов поманил его
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: 120220 (Сегодня, 13:59) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Урал»
Да уж белорусы не прижились на Урале. Все сбежали.
Регистрация: 29.07.2008
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