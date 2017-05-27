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Все футболисты сборной России тренировались в общей группе

Все прибывшие в Австрию на сбор национальной команды России футболисты начали субботнюю тренировку в общей группе, передает "Р-Спорт".

Напомним, не прилетели в Австрию вратари Игорь Акинфеев, оставшийся в Москве для прохождения процедур, и Владимир Габулов, играющий в составе тульского "Арсенала" в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге. Позже присоединится к команде и защитник турецкого "Фенербахче" Роман Нойштедтер.

По словам доктора команды Эдуарда Безуглова, Акинфеев присоединится к сборной 28-29 мая. Габулов же 28 мая сыграет ответный матч за "Арсенал" против красноярского "Енисея" и также сможет прибыть в команду.
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:51
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