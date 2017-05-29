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Квинси Промес: я знаю, что пропустит сборная Голландии, если не попадет на ЧМ-2018

Полузащитник "Спартака" и сборной Нидерландов Квинси Промес высказался относительно отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

"Хорошо, что мы собрались вместе так рано. Создание хорошей атмосферы важно на данном этапе. Что касается чемпионата мира в России, там почти каждый стадион новый. Россия является футбольной страной, они делают всё, чтобы чемпионат мира стал настоящим спектаклем.

Я видел это близко и знаю, что пропустит сборная, если не попадёт на ЧМ. Но я даже не думаю об этом. Сборная не может позволить себе больше ошибаться", - цитирует Промеса "Чемпионат" со ссылкой на NOS.nl.
Теги: Промес Сборная Голландии
Сегодня, 11:31
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№2 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 12:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
Удачи в отборе!без оранжевых болел было б неполноценно


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Регистрация: 6.02.2012
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Что касается чемпионата мира в России, там почти каждый стадион новый
.

Жоско Братуха по Крестовскому прошёлся.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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