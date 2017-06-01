Руслан Корян признан лучшим футболистом мая в ФНЛ

Нападающий "СКА-Хабаровска" Руслан Корян стал лучшим футболистом мая по версии Футбольной Национальной Лиги.Корян был одним из лидеров команды, которая по его итогам завоевала путевку в Премьер-Лигу. В мае форвард сборной Армении отметился результативными действиями во всех четырех матчах первенства - на его счету два гола и три голевых передачи.Второе место было отдано полузащитнику "Тамбова" Сергею Шевчуку. На третьем месте по версии ФНЛ нападающий "Енисея" Сергей Самодин. В мае он отметился двумя дублями в матчах с "Соколом" и "Нефтехимиком".В голосовании болельщиков основная борьба развернулась между Шевчуком и защитником "Балтики" Дмитрием Скопинцевым. В результате тамбовчанин победил, набрав 24,3% голосов. В свою очередь, у калининградца второе место и 22,5% голосов. Ну а на третьем месте, как и в версии ФНЛ, нападающий "Енисея" Сергей Самодин – 12,8% голосов.