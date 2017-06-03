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Леонид Слуцкий поставил на "Реал", Дмитрий Аленичев - на "Ювентус"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий верит в успех "Реала" в противостоянии с "Ювентусом" в финале Лиги чемпионов.

– Если я должен выбрать какой-то один прогноз на финал, тогда ставлю на победу "Реала" со счетом 1:0, – сделал прогноз Слуцкий.

Экс-рулевой "Спартака" Дмитрий Аленичев, напротив, ставит на туринскую команду.

– 2:1 в пользу "Ювентуса". Хотя из меня тот еще предсказатель. Забьют Игуаин и Дибала у Турина. А у "Реала" – Криштиану Роналду, – сказал Аленичев.

СЭ
Теги: Слуцкий Аленичев Реал Ювентус
Сегодня, 11:01
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