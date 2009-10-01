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СМИ: Марио Балотелли входит в сферу интересов Роберто Манчини

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли входит в сферу интересов нового главного тренера "Зенита" Роберто Манчини, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на La Stampa.

Сообщается, что итальянский специалист, который в своё время работал с Балотелли в "Манчестер Сити", хотел бы поработать с форвардом и в российском клубе. Сам футболист недавно выразил желание покинуть французскую команду.

Также издание предполагает, что в сферу интересов Манчини входит испанский полузащитник "Манчестер Сити" Давид Сильва.
Теги: Балотелли Зенит Трансферы
Сегодня, 14:27
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28
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№28 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 16:03) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Почитаешь новости на сайте и диву даёшься!Этот Манчини хочет купить уже человек двадцать!А он сам-то в курсе,что пишут здесь?
Регистрация: 2.04.2012
№27 Написал: stepanmlc (Сегодня, 15:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
очередной индеец )


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№26 Написал: Hitman (Сегодня, 15:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Манчини ждет такая же участь как и Луческу,он еще не знает что зенит клуб расист ))
Регистрация: 20.04.2017
№25 Написал: zenit_53 zenit_53 (Сегодня, 15:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
smile не смешите негров у них белоснежная улИбка
Регистрация: 20.10.2011
№24 Написал: Ditrih (Сегодня, 15:26) #
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Болеет за:
«Зенит»
он же..."чёрная жемчужина"))))))))))
Регистрация: 1.06.2014
№23 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:22) #
  • -5
  •  (5)

Просто эпичная картина! Балотелли забивает победный в матче и первый свой гол за Зенит в ворота условного Хабаровска на крестовском на 95й минуте матча, срывает с себя майку и счастливый бежит к виражу...но оказывается заживо похороненным под лавиной вырванных пластиковых кресел! (почти как царь Леонид в 300 спартанцах под тучей стрел!!!) smiley
Регистрация: 1.06.2017
№22 Написал: fd65 (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
33 сектор о#уеет и проклянет товарища Манчини.....))))
Регистрация: 3.12.2016
№21 Написал: СМЕРШ Курган (Сегодня, 15:10) #
  • -4
  •  (6)

100% ход со стороны Манчини! Надо внести революционные перемены в серый быт клуба и его фанов!
Регистрация: 1.06.2017
№20 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 15:09) #
  • -3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
laughing

Но, видимо, речь была о Сильве, но чтобы новость приобрела некий говнястенький шарм, для свинячих любителей всего черного с хвостами, приплели Балотелли.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№19 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:08) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Сибирь»
Этот негр наведёт шороху. Но только в Сините, а не в лиге. Пиздец Дзюбе придёт через час после начала первой же тренировки.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№18 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 15:03) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Даешь негра в Зенит!..
Регистрация: 2.06.2017
№17 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 14:58) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: maradona72
И Дзюбе башку отрихтует

Предролагаю, что карьера Шуры и Тёмы в Зените уже завершена. Посидят сезон на лавке и сгинут в никуда.
Регистрация: 19.10.2008
№16 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:57) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
laughing


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№15 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 14:51) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Началось в колхозе утро ...
Регистрация: 29.10.2010
№14 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 14:51) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554

СМИ: МАНЧИНИ ХОЧЕТ КУПИТЬ В "ЗЕНИТ" АНДРЕА БЕЛОТТИ ИЛИ МАНОЛО ГАББЬЯДИНИ
Тупанул, Балотелли прочел. Ну думаю с Артемкой гремучая смесь будет. )))

Я знал. я знал )
Регистрация: 21.12.2010
№13 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 14:46) #
  • +6
  •  (12)

С кем там ещё работал Манчини?

Пришло время oxyительных историй.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№12 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:45) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: tfu
Короче весь Сити, весь Интер и вся Серия А переходят в Зенит

А в Интер тоже половина Сити переходила?


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№11 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:45) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Короче весь Сити, весь Интер и вся Серия А переходят в Зенит


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№10 Написал: vlees1 (Сегодня, 14:43) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Норм,будет в Дзюбу дротики кидать)
Регистрация: 13.05.2017
№9 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 14:41) #
  • +4
  •  (10)

Именно он должен стать "не совсем индейцем" в голубом пуле!!! laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№8 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 14:41) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Нигга с мозгами Виража)
Что-то общее у них все же есть)


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№7 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 14:41) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Ну почему все, кроме Селюка, забывают упомянуть еще Яя Туре? Ну ведь бред же... В Зенит, Балотелли, угу. Адриано, кстати, странно, что не вспомнил никто из "СМИ". Он же тоже в Италии играл.
Регистрация: 12.06.2016
№6 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:39) #
  • +2
  •  (4)

Пусть приходит в Зенит,будет интересно!
Регистрация: 26.01.2017
№5 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Прелестный бред.
Регистрация: 23.08.2016
№4 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 14:35) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Такие игроки в россии не заиграют...


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№3 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 14:35) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Очень хороший футболист . И Дзюбе башку отрихтует, и виражу привет передаст.

Самое главное,что он совершенно белый.


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МОСКВА ЛУЧШИЙ ГОРОД - СПАРТАК ЛУЧШАЯ КОМАНДА!
Регистрация: 26.08.2010
№2 Написал: Rex Ultima (Сегодня, 14:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
и виражу привет передаст.

И виражу - "Привет, передаст!" smile
Макчикен, похоже, опустит Зинку на пол-ярда зелени - и свалит laughing


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Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а Спартак - на первом месте!
Регистрация: 3.06.2017
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:33) #
  • +4
  •  (10)
online

Очень хороший футболист . И Дзюбе башку отрихтует, и виражу привет передаст.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
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