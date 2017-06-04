Рио Фердинанд: Рамос? Мне бы после такого было стыдно смотреть в глаза своему сыну

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал поступок капитана "Реала" Серхио Рамоса в финальном матче Лиги чемпионов с "Ювентусом".В концовке встречи полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо нарвался на чистый подкат Рамоса, а затем зацепил его, пытаясь быстро ввести мяч в игру из аута. Симуляция капитана мадридцев вынудила арбитра удалить колумбийца с поля за неспортивное поведение и провокацию."Если бы мой сын увидел, что я так делаю… Мне было бы стыдно смотреть ему в глаза", - цитирует Фердинанда BBC.