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Рио Фердинанд: Рамос? Мне бы после такого было стыдно смотреть в глаза своему сыну

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал поступок капитана "Реала" Серхио Рамоса в финальном матче Лиги чемпионов с "Ювентусом".

В концовке встречи полузащитник "Ювентуса" Хуан Куадрадо нарвался на чистый подкат Рамоса, а затем зацепил его, пытаясь быстро ввести мяч в игру из аута. Симуляция капитана мадридцев вынудила арбитра удалить колумбийца с поля за неспортивное поведение и провокацию.

"Если бы мой сын увидел, что я так делаю… Мне было бы стыдно смотреть ему в глаза", - цитирует Фердинанда BBC.
Теги: Фердинанд Рамос Реал Ювентус
Сегодня, 01:02
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14
(1)
№14 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 03:04) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Из мужика питараса сделает только член в жопе)

Ну-ну...вам (молодёжи), конечно, виднее, как жить дальше...Мне в общем то похрен совсем...Я просто прекрасно понимаю до чего вы дойдёте в этой практике...
Регистрация: 8.02.2011
№13 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 02:40) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: dimon_1973
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
поиграли с ребятами из футбольных школ просто во дворе

Так всё-таки со СДЮШОР (как их не называть), или во дворе...? Это очень разные вещи....За это во дворе ты получишь ....дюлей (и свои защищать особо не будут, ибо сам виноват), а в школах воспитывают не мужиков, по честному бьющихся за победу, а вот ЭТО... Имеем что имеем, как говорится...

Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
а в финале ЛЧ такие ставки..

Вот уверен, что нет таких ставок, которые сделают из мужика питараса...


Из мужика питараса сделает только член в жопе)
Регистрация: 31.03.2015
№12 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 02:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
поиграли с ребятами из футбольных школ просто во дворе

Так всё-таки со СДЮШОР (как их не называть), или во дворе...? Это очень разные вещи....За это во дворе ты получишь ....дюлей (и свои защищать особо не будут, ибо сам виноват), а в школах воспитывают не мужиков, по честному бьющихся за победу, а вот ЭТО... Имеем что имеем, как говорится...

Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
а в финале ЛЧ такие ставки..

Вот уверен, что нет таких ставок, которые сделают из мужика питараса...
Регистрация: 8.02.2011
№11 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 02:09) #
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Болеет за:
«Реал»
Граждане моралисты, финал Лиги Чемпионов, поверьте, 95% игроков поступили бы так же) я не защищаю Рамоса, я много лет болею за Реал и мое мнение, априори, предвзятое, но осуждать человека за такое глупо, вы бы хоть поиграли с ребятами из футбольных школ просто во дворе, я уже не говорю про лфлы, там все катаются куда хуже, чем это сделал Рамос, а в финале ЛЧ такие ставки... Был бы на его месте тот же Куадрадо, точно так же бы упал, поверьте.
Регистрация: 31.03.2015
№10 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 01:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Egorysche
моральных принципов

да xyй с ними, с принципами, но ты ж сделал из себя конченого чудака в гглазах....а тут я задумался....только России (ТАМ конечно поймут...и простят...и наградят).....
Регистрация: 8.02.2011
№9 Написал: plast Спб (Сегодня, 01:43) #
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online

Цитата: Imp
Цитата: plast
такие поступки не красят , но в целом Рамос именно боец до мозга и костей и периодически именно он заводит команду а так же забивает решающие голы на последних минутах. Я бы его сравнил с Пуйолом , но видимо насмотревшись на барсу последних 10 лет которая как угодно добывает свои трофеи в том числе и валяется и с судьями работая , решил не брезговать и применять более грязные методы , это его конечно не красит но в моей памяти он запомнится бойцом , который до последних минут верит в команду и ведет её вперед в бой!!!

Пытаться сломать Месси каждый матч,тоже добавь

если бы он это хотел то давно бы сделал , и кстати странно как месси умудряется обходиться без травм ведь ему часть бьют по ногам , хотя сейчас эту роль взял на себя Неймар
Регистрация: 31.07.2010
№8 Написал: Imp Санкт-Петербург (Сегодня, 01:37) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: plast
такие поступки не красят , но в целом Рамос именно боец до мозга и костей и периодически именно он заводит команду а так же забивает решающие голы на последних минутах. Я бы его сравнил с Пуйолом , но видимо насмотревшись на барсу последних 10 лет которая как угодно добывает свои трофеи в том числе и валяется и с судьями работая , решил не брезговать и применять более грязные методы , это его конечно не красит но в моей памяти он запомнится бойцом , который до последних минут верит в команду и ведет её вперед в бой!!!

Пытаться сломать Месси каждый матч,тоже добавь


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Everything is possible for those who are willing to try
Barcelona Zenit
Регистрация: 22.03.2009
№7 Написал: Egorysche (Сегодня, 01:34) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: Alter ego
Может у рамоса нет сына?

у него нету:
1) совести
2) стыда
3) моральных принципов
Регистрация: 26.03.2015
№6 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 01:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Может у рамоса нет сына?

Лучше чтоб не было...
Регистрация: 8.02.2011
№5 Написал: plast Спб (Сегодня, 01:29) #
  • -3
  •  (5)
online

такие поступки не красят , но в целом Рамос именно боец до мозга и костей и периодически именно он заводит команду а так же забивает решающие голы на последних минутах. Я бы его сравнил с Пуйолом , но видимо насмотревшись на барсу последних 10 лет которая как угодно добывает свои трофеи в том числе и валяется и с судьями работая , решил не брезговать и применять более грязные методы , это его конечно не красит но в моей памяти он запомнится бойцом , который до последних минут верит в команду и ведет её вперед в бой!!!
Регистрация: 31.07.2010
№4 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 01:19) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Alter ego
Может у рамоса нет сына?

Сын может и есть. Совести нет...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:11) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Рамос - ...человек нетрадиционной сексуальной ориентации.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011
№2 Написал: Alter ego (Сегодня, 01:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Может у рамоса нет сына?
Регистрация: 17.05.2017
№1 Написал: fd65 (Сегодня, 01:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Слов нет...., а Рамос оказывется еще та бл#дь.....
Регистрация: 3.12.2016
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