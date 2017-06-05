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Ренат Янбаев покинул "Локомотив"

Защитник Ренат Янбаев покинул "Локомотив", сообщает официальный сайт клуба. У футболиста истек контракт.

Янбаев пришёл в "Локомотив" в 2007 году и за десять сезонов провёл 235 матчей. По этому показателю Ренат занимает 15-е место в истории клуба.
Теги: Янбаев Локомотив
Сегодня, 22:20
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