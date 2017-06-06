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Алексей Герасименко: у нас нету футболистов уровня Мостового, Шалимова, Карпина. Тут можно только посочувствовать тренерскому штабу Черчесова
Известный в прошлом футболист киевского "Динамо" и краснодарской "Кубани" Алексей Герасименко подвёл итоги товарищеского матча между сборными Венгрии и России.
- Как оцените игру сборных России и Венгрии? Можно ли было ожидать большего от хозяев поля?
- Чего ожидать от венгров? Если посмотреть на отборочные игры, которые они играют к чемпионату мира, то они обыграли только аутсайдеров, и даже с Фарерами вничью сыграли. Обыграли только Андорру и Латвию. Идёт смена поколения, яркой игры они не показывают. Молодёжь бежит, а концовки нет.
- Для нашей сборной бегание молодёжи неприятно, ведь ивуарийцы перебегали нас очень сильно.
- Перебегали, но там качество было поинтереснее, чем у венгров.
- Что скажете о нашей сборной? По движению она вам понравилась или нет?
- Прежде всего, у нашей сборной понравился счёт и несколько эпизодов в атаке. Гол Смолова - это индивидуальное мастерство. Хороший выход Полоза на замену. Почему ему мало времени дают - это для меня непонятно. Он в течение двух сезонов неплохо выглядит плюс скоростной, чего нам не хватает в атаке. Ну это уже тренерскому штабу решать. И, в целом, команда неплохо отоборонялась. Играли по схеме 5-3-2, хотелось бы картину получше, покомпактнее видеть, особенно во второй и третьей линии. С более хорошей командой проблемы будут. Даже здесь зоны были, где можно было проходить.
- Вторая и третья линия - вы имеете ввиду полузащиту и атаку?
- Да. Если первая пятёрка неплохо отоборонялась, то во второй и третьей линии разрывы были. В перерыве, думаю, тренерский штаб подсказал им покомпактнее играть. А так, три удара за 95 минут - это маловато. Я не считал, но, по моему, там всего было 3-4 фланговых передачи, и в штрафной всего два человека было. Это непозволительная роскошь. Передач мало, а в чужой штрафной 4-5 человек минимум должно находиться, тогда мы можем забивать.
- Вопрос математический: наш фланговый защитник даёт передачу, откуда пять человек в чужой штрафной?
- Два нападающих должны быть там, им должны помогать три центральных полузащитника, а остальные должны поджимать, подпирать. А у нас два человека в чужой штрафной площади. Так мы в жизни никогда не забьём.
- Имеете ввиду, более высококачественной команде?
- Да и в этой игре что мы забили? Автогол плюс индивидуальные действия Смолова и всё, больше ничего. Последний гол я не беру. Там обрез, грубая ошибка была у полузащитника венгров.
- Что можете сказать об игре Юрия Жиркова. О нём сейчас ходит неприятный эпитет "хрустальный".
- Он всегда так играл. Считаю, он один из самых качественных игроков нашей сборной. Тут можно только посочувствовать тренерскому штабу: что Черчесова, что Слуцкого. Надо просто правду в лицо говорить. У нас футболисты среднего уровня. У нас нету футболистов уровня Мостового, Шалимова, Карпина, в хорошие времена Аршавина. Это поколение - неплохого уровня футболисты, не более. А без качественных футболистов, особенно в средней линии, атакующих, быстрых, тяжело добиваться результата. Цель тренерского штаба Черчесова понятна - как можно лучше выступить на чемпионате мира. Я не беру в расчёт кубок конфедераций - это проходной турнир, туда не приедут лидеры команд. Сборная Германии приедет вторым составом, мне кажется, и Роналду не будет. Человек отыграл 70 игр за сезон, я думаю, что он либо вообще не приедет, либо мало времени проведёт на поле. Задачи тоже ясны. Кубок конфедераций, как промежуточный цикл подготовки к чемпионату мира - надо просмотреть как можно больше футболистов, ведь остался всего лишь год. Черчесов пытается нащупать прежде всего линию обороны, ведь с атакой более-менее всё ясно, раз два и обчёлся футболистов. В обороне есть определённые проблемы, и он пытается там нащупать баланс.
- Вы сказали, что у нас средняя атака, но, тем не менее, дважды подряд Смолов становится лучшим бомбардиром чемпионата страны. Давно не было российского футболиста, который показал такое достижение.
- Не знаю, что он сегодня показал. У него сегодня был всего лишь один эпизод за игру. Этого мало для футболиста хорошего уровня. По мне мало.
- Последнее, что хотелось спросить. Может быть, это травма Зобнина повлияла на разрыв в зонах? Пришлось перестраиваться.
- Жалко, конечно, что парень сломался. Думаю, там либо крестообразные, либо боковые связки, и он выпадет минимум на полгода. Он второй сезон на уровне провёл, хорошо подчищает в середине, может быть, его и не хватило после ухода. Он и в оборонительных действиях незаменим, и атаку начинает неплохо. В целом, команда отоборонялась в этой игре неплохо. Единственное, компактности не хватило во всех трёх линиях. Будет теория, и тренерский штаб на это укажет. Поплотнее должны быть средняя и передняя линии. Два нападающих далеко друг от друга располагались.
- Как оцените игру сборных России и Венгрии? Можно ли было ожидать большего от хозяев поля?
- Чего ожидать от венгров? Если посмотреть на отборочные игры, которые они играют к чемпионату мира, то они обыграли только аутсайдеров, и даже с Фарерами вничью сыграли. Обыграли только Андорру и Латвию. Идёт смена поколения, яркой игры они не показывают. Молодёжь бежит, а концовки нет.
- Для нашей сборной бегание молодёжи неприятно, ведь ивуарийцы перебегали нас очень сильно.
- Перебегали, но там качество было поинтереснее, чем у венгров.
- Что скажете о нашей сборной? По движению она вам понравилась или нет?
- Прежде всего, у нашей сборной понравился счёт и несколько эпизодов в атаке. Гол Смолова - это индивидуальное мастерство. Хороший выход Полоза на замену. Почему ему мало времени дают - это для меня непонятно. Он в течение двух сезонов неплохо выглядит плюс скоростной, чего нам не хватает в атаке. Ну это уже тренерскому штабу решать. И, в целом, команда неплохо отоборонялась. Играли по схеме 5-3-2, хотелось бы картину получше, покомпактнее видеть, особенно во второй и третьей линии. С более хорошей командой проблемы будут. Даже здесь зоны были, где можно было проходить.
- Вторая и третья линия - вы имеете ввиду полузащиту и атаку?
- Да. Если первая пятёрка неплохо отоборонялась, то во второй и третьей линии разрывы были. В перерыве, думаю, тренерский штаб подсказал им покомпактнее играть. А так, три удара за 95 минут - это маловато. Я не считал, но, по моему, там всего было 3-4 фланговых передачи, и в штрафной всего два человека было. Это непозволительная роскошь. Передач мало, а в чужой штрафной 4-5 человек минимум должно находиться, тогда мы можем забивать.
- Вопрос математический: наш фланговый защитник даёт передачу, откуда пять человек в чужой штрафной?
- Два нападающих должны быть там, им должны помогать три центральных полузащитника, а остальные должны поджимать, подпирать. А у нас два человека в чужой штрафной площади. Так мы в жизни никогда не забьём.
- Имеете ввиду, более высококачественной команде?
- Да и в этой игре что мы забили? Автогол плюс индивидуальные действия Смолова и всё, больше ничего. Последний гол я не беру. Там обрез, грубая ошибка была у полузащитника венгров.
- Что можете сказать об игре Юрия Жиркова. О нём сейчас ходит неприятный эпитет "хрустальный".
- Он всегда так играл. Считаю, он один из самых качественных игроков нашей сборной. Тут можно только посочувствовать тренерскому штабу: что Черчесова, что Слуцкого. Надо просто правду в лицо говорить. У нас футболисты среднего уровня. У нас нету футболистов уровня Мостового, Шалимова, Карпина, в хорошие времена Аршавина. Это поколение - неплохого уровня футболисты, не более. А без качественных футболистов, особенно в средней линии, атакующих, быстрых, тяжело добиваться результата. Цель тренерского штаба Черчесова понятна - как можно лучше выступить на чемпионате мира. Я не беру в расчёт кубок конфедераций - это проходной турнир, туда не приедут лидеры команд. Сборная Германии приедет вторым составом, мне кажется, и Роналду не будет. Человек отыграл 70 игр за сезон, я думаю, что он либо вообще не приедет, либо мало времени проведёт на поле. Задачи тоже ясны. Кубок конфедераций, как промежуточный цикл подготовки к чемпионату мира - надо просмотреть как можно больше футболистов, ведь остался всего лишь год. Черчесов пытается нащупать прежде всего линию обороны, ведь с атакой более-менее всё ясно, раз два и обчёлся футболистов. В обороне есть определённые проблемы, и он пытается там нащупать баланс.
- Вы сказали, что у нас средняя атака, но, тем не менее, дважды подряд Смолов становится лучшим бомбардиром чемпионата страны. Давно не было российского футболиста, который показал такое достижение.
- Не знаю, что он сегодня показал. У него сегодня был всего лишь один эпизод за игру. Этого мало для футболиста хорошего уровня. По мне мало.
- Последнее, что хотелось спросить. Может быть, это травма Зобнина повлияла на разрыв в зонах? Пришлось перестраиваться.
- Жалко, конечно, что парень сломался. Думаю, там либо крестообразные, либо боковые связки, и он выпадет минимум на полгода. Он второй сезон на уровне провёл, хорошо подчищает в середине, может быть, его и не хватило после ухода. Он и в оборонительных действиях незаменим, и атаку начинает неплохо. В целом, команда отоборонялась в этой игре неплохо. Единственное, компактности не хватило во всех трёх линиях. Будет теория, и тренерский штаб на это укажет. Поплотнее должны быть средняя и передняя линии. Два нападающих далеко друг от друга располагались.
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