Сергей Ташуев: Зобнин находится на пике формы, это большая потеря для сборной

Экс-главный тренер "Краснодара" Сергей Ташуев в интервью дляпрокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Венгрии (3:0).Работа в сборной идёт, тренер правильно акцентирует внимание на определённые моменты. В минувшей встрече сборная, я так понял, искала баланс обороны и атаки, и у команды многое получалось против соперника, который участвовал на Евро-2016. Не просто так Станислав Саламович Черчесов подсказывал игрокам об организации командного прессинга. Все участвовали в прессинге, был момент, когда Александр Бухаров вернулся в оборону, нарушил правила, но сам факт того, что он отрабатывал, достаточно показательный. Так тренер ищет компактность и целостность команды. План на игру, как мне кажется, удался. Сегодня было видно, что как единый механизм коллектив смотрелся сбалансировано и целостно.В первом голе Фёдор Смолов индивидуально сыграл очень сильно, грамотно использовав возникшее свободное пространство у соперника. При 2:0 команда здорово удерживала счёт, сумела вновь найти пространство и забить третий. Команда сыграла качественно в плане достижения результата, что очень важно на групповом этапе чемпионата мира-2018, где нам крайне необходимо выйти из группы, это главная задача. Цель моделирования ситуации группового этапа первенства мира была сегодня достигнута.Васин и Джикия сыграли очень надёжно, поскольку им очень грамотно помогали хавбеки. На чемпионате Европы-2016 на нашу оборону вылетала целая группа соперников, а сегодня этого не было благодаря поддержке средней линии. В своих зонах каждый нёс большую ответственность за происходящее, не допускал вылетов 2 против 1. Джикия также выбил мяч и пустых ворот, поэтому в целом оборона сыграла качественно.Зобнин находится на пике формы и, конечно, его потеря - очень большая. Врачи разберутся в характере полученной им травмы, но будет жаль, если Зобнин пропустит Кубок конфедераций-2017. Это очень качественный игрок, потенциальный лидер национальной команды в будущем. Будем надеяться, что всё закончится хорошо.Думаю, ротация будет минимальной. Травмированных уже хватает, сейчас нужно оттачивать взаимодействия команды. Мне кажется, теперь необходимо отрабатывать позиционную атаку. Если с венграми мы увидели качественную игру в обороне и быстрые выходы в атаку, то теперь нужно увидеть и доминирующий футбол, когда соперник большими силами садится в оборону. Нужен баланс и такого футбола, и такого. На одной обороне далеко не уедешь.