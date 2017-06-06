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ФСБ готова предотвратить любые террористические угрозы во время Кубка конфедераций
ФСБ в состоянии предотвратить любые террористические угрозы во время Кубка конфедераций и чемпионата мира в России, об этом сообщил замначальника управления ФСБ РФ Алексей Лаврищев.
"Мы считаем, что имеющийся у нас опыт обеспечения безопасности крупных мероприятий, а таких мероприятий последние годы в РФ было достаточно много, позволит обеспечить безопасность и не допустить террористических угроз во время проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018", - сказал Лаврищев на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России.
Он уточнил, что привлекаемые силы и средства безопасности подготовлены для оперативного реагирования на сигналы о подобных угрозах.
Р-Спорт
"Мы считаем, что имеющийся у нас опыт обеспечения безопасности крупных мероприятий, а таких мероприятий последние годы в РФ было достаточно много, позволит обеспечить безопасность и не допустить террористических угроз во время проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018", - сказал Лаврищев на пресс-конференции, посвященной вопросам безопасности Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018 в России.
Он уточнил, что привлекаемые силы и средства безопасности подготовлены для оперативного реагирования на сигналы о подобных угрозах.
Р-Спорт
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