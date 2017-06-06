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Матье Вальбуэна может перейти в "Фенербахче"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна может сменить клубную прописку в летнее межсезонье, утверждает Le Progres.

В услугах игрока заинтересован турецкий "Фенербахче", который готов предложить 4 миллиона евро за трансфер француза.
Теги: Вальбуэна Фенербахче Лион Трансферы
Сегодня, 16:08
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№3 Написал: safonas (Сегодня, 16:50) #
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online

хорошая цена для такого игрока


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№2 Написал: Приговор (Сегодня, 16:34) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
хорошо бы его в свете травмы Зобнина, в Спартак пригласить!

Согласен, очень бы обрадовался этому, проверенный и яркий игрок
Регистрация: 5.05.2017
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:12) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
хорошо бы его в свете травмы Зобнина, в Спартак пригласить!
Регистрация: 23.03.2009
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