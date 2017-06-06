Матье Вальбуэна может перейти в "Фенербахче"

Полузащитник "Лиона" Матье Вальбуэна может сменить клубную прописку в летнее межсезонье, утверждает Le Progres.В услугах игрока заинтересован турецкий "Фенербахче", который готов предложить 4 миллиона евро за трансфер француза.